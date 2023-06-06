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北車等15捷運站增韓語廣播 8月底全數上線

中央社／ 台北6日電
台北捷運公司指出，韓國旅客近年明顯增加，台北車站等15個熱門站點將增設列車到站韓語廣播，另設有日語廣播的車站也會增加到21站，預計8月底前全數上線。聯合報資料照片
台北捷運公司指出，韓國旅客近年明顯增加，台北車站等15個熱門站點將增設列車到站韓語廣播，另設有日語廣播的車站也會增加到21站，預計8月底前全數上線。聯合報資料照片

國際觀光升溫，台北捷運公司今天指出，韓國旅客近年明顯增加，台北車站等15個熱門站點將增設列車到站韓語廣播，另設有日語廣播的車站也會增加到21站，預計8月底前全數上線。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，依據交通部觀光局統計資料，從民國107年至112年3月，國際抵台旅客人數最多的是日本觀光客（累計約342萬人次），其次為韓國觀光客（累計約214萬人次）。

北捷指出，為提升觀光服務品質，從社群打卡情形及網路相關討論觀察出韓國旅客抵台熱門景點，規劃鄰近車站及重要轉乘站，將在台北車站、中山、東門、台北101/世貿、淡水、西門、中正紀念堂、民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安及南港展覽館等15個車站，新增列車到站韓語廣播。

日語廣播部分，北捷表示，除了原已設置的士林等13個車站，將在民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安及南港展覽館等8站新增服務，總計提供日語廣播的車站共有21站。

北捷指出，8月後，列車到站廣播順序將調整為國、外（含英、日、韓語）、閩、客語，車門上方顯示器是以中、英文輪流播放到站站名，並持續蒐集國際觀光旅客需求調整更新。

列車到站廣播，北捷表示，為了保障大眾運輸工具播音語言平等，並考量台北國際化發展趨勢，列車提供多種播音語言，而增設日、韓語廣播的站點都會在到站前播放完畢。

北捷 捷運

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