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北藝球劇場外牆酒商廣告未設警語 北市：疏失檢討

中央社／ 6日電

北市議員苗博雅指出，知名酒商日前在台北表演藝術中心辦活動，球劇場外牆變大型廣告物，卻未設酒類警語。市長蔣萬安今天說會檢討，涉違規將罰業者；文化局坦承疏失。

台北市議會下午繼續進行市政總質詢，市長蔣萬安與北市府各局處首長列席、備詢。社會民主黨籍議員苗博雅質詢，知名酒商日前在北藝中心外辦宣傳活動，且球劇場外牆直接貼有酒商的品牌，卻未設警告標語。

苗博雅質詢拿出酒商業者在北藝中心舉辦快閃活動照片時指出，此業者是5月11日至14日舉辦活動，為搶攻年輕人市場，活動與NBA結合，北藝中心的球劇場外牆變成大型廣告，但卻未設警語。

苗博雅說，依菸酒管理法規定，酒類廣告應設警語，但在北藝中心外牆的大型廣告卻未加，北市府為管理單位卻公然違法。

苗博雅表示，北藝中心為公益事業，目的應為扶植藝文產業，不認為要以賺錢為目的，但前市府卻要求北藝應該要損益平衡，市府相關單位為達目的，不擇手段，連違法廣告都核可，質疑沒有審核機制，要求1個月內提檢討報告，並懲處有疏失人員。

蔣萬安答詢，酒類廣告應加警語，從議員提供照片來看，確實未加警語，有違法絕對依法開罰，且會檢討事前審核機制，後續一定依法調查並持續監督。

北市文化局長蔡詩萍說，對此事坦承有疏失，因業者走在模糊地帶，導致失察，在活動辦完後才發現。北藝中心表示，相關活動共收約新台幣100萬元，業者是以活動方式承租。

北市財政局長游適銘指出，依菸酒管理法規定，酒類廣告須標示10%的警語，針對此事件，將通知業者說明，釐清後續狀況。

苗博雅最後質詢時說，文化局應以扶植文化等為主，相關活動不要太商業化，重申不認同前市府把文化當為生財事業，文化應歸文化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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