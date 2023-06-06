玩水開戰！潭雅神綠園道戲水區 中科公園6月10日起開放
炎炎夏日，深受遊客喜愛的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」，預計本月10日開放。園內除原有的水霧水幕噴水、汲水器、隧道噴泉、火山噴泉及葉子噴柱等戲水設施，今年再增2座噴水槍、增設20噸水塔，讓水量維持正常供應，中科公園成為夏日解暑聖點。
觀旅局長陳美秀表示，潭雅神綠園道戲水區今年預計6月10日開放至9月3日，開放期間每周六、日上午10時至下午4時30分，每整點及半點鐘各放水10分鐘，旁邊設有廁所及提供熱水的淋浴間，大幅提升親子使用的安全性及舒適性，戲水區周邊設置車阻，避免車輛進入，讓家長可以帶小朋友來安心玩水。
觀旅局表示，潭雅神綠園道為台中知名鐵馬路徑，且為中部涵蓋規模最大自行車道，民眾除到中科公園「夏日戲水區」玩水外，近年來更增加不少親子共遊設施，如「紙飛機雕塑」、「22公尺山丘磨石子溜滑梯」及「沙坑」等。
此外，整修中的戰車公園預計6月底開放，推薦民眾到潭雅神綠園道騎乘自行車，欣賞沿途優美景色，也可順遊沿線各景點。
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