快訊

新冠併發症成長17% 羅一鈞：輕症數推估已達高峰

猛男勒死女友竟從無期變15年 高院：因為無期等假釋要很久

T1聯盟／魔獸心目中的夢幻隊友 點名這4位國內頂級球星

玩水開戰！潭雅神綠園道戲水區 中科公園6月10日起開放

聯合報／ 記者林佩均劉柏均／台中即時報導
深受遊客喜愛的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」，預計６月10日開放，除原有的水霧水幕噴水、汲水器、隧道噴泉、火山噴泉及葉子噴柱等戲水設施，今年再增2座噴水槍，讓中科公園成為夏日解暑聖點。圖／台中市觀光旅遊局提供
深受遊客喜愛的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」，預計６月10日開放，除原有的水霧水幕噴水、汲水器、隧道噴泉、火山噴泉及葉子噴柱等戲水設施，今年再增2座噴水槍，讓中科公園成為夏日解暑聖點。圖／台中市觀光旅遊局提供

炎炎夏日，深受遊客喜愛的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」，預計本月10日開放。園內除原有的水霧水幕噴水、汲水器、隧道噴泉、火山噴泉及葉子噴柱等戲水設施，今年再增2座噴水槍、增設20噸水塔，讓水量維持正常供應，中科公園成為夏日解暑聖點。

觀旅局長陳美秀表示，潭雅神綠園道戲水區今年預計6月10日開放至9月3日，開放期間每周六、日上午10時至下午4時30分，每整點及半點鐘各放水10分鐘，旁邊設有廁所及提供熱水的淋浴間，大幅提升親子使用的安全性及舒適性，戲水區周邊設置車阻，避免車輛進入，讓家長可以帶小朋友來安心玩水。

觀旅局表示，潭雅神綠園道為台中知名鐵馬路徑，且為中部涵蓋規模最大自行車道，民眾除到中科公園「夏日戲水區」玩水外，近年來更增加不少親子共遊設施，如「紙飛機雕塑」、「22公尺山丘磨石子溜滑梯」及「沙坑」等。

此外，整修中的戰車公園預計6月底開放，推薦民眾到潭雅神綠園道騎乘自行車，欣賞沿途優美景色，也可順遊沿線各景點。

深受遊客喜愛的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」，預計６月10日開放，除原有的水霧水幕噴水、汲水器、隧道噴泉、火山噴泉及葉子噴柱等戲水設施，今年再增2座噴水槍，讓中科公園成為夏日解暑聖點。圖／台中市觀光旅遊局提供
深受遊客喜愛的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」，預計６月10日開放，除原有的水霧水幕噴水、汲水器、隧道噴泉、火山噴泉及葉子噴柱等戲水設施，今年再增2座噴水槍，讓中科公園成為夏日解暑聖點。圖／台中市觀光旅遊局提供
深受遊客喜愛的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」，預計６月10日開放，除原有的水霧水幕噴水、汲水器、隧道噴泉、火山噴泉及葉子噴柱等戲水設施，今年再增2座噴水槍，讓中科公園成為夏日解暑聖點。圖／台中市觀光旅遊局提供
深受遊客喜愛的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」，預計６月10日開放，除原有的水霧水幕噴水、汲水器、隧道噴泉、火山噴泉及葉子噴柱等戲水設施，今年再增2座噴水槍，讓中科公園成為夏日解暑聖點。圖／台中市觀光旅遊局提供
深受遊客喜愛的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」，預計６月10日開放，除原有的水霧水幕噴水、汲水器、隧道噴泉、火山噴泉及葉子噴柱等戲水設施，今年再增2座噴水槍，讓中科公園成為夏日解暑聖點。圖／台中市觀光旅遊局提供
深受遊客喜愛的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」，預計６月10日開放，除原有的水霧水幕噴水、汲水器、隧道噴泉、火山噴泉及葉子噴柱等戲水設施，今年再增2座噴水槍，讓中科公園成為夏日解暑聖點。圖／台中市觀光旅遊局提供

親子 自行車 中科

延伸閱讀

台中自行車嘉年華東勢登場 五條「特色路線」共享騎乘樂

高中生落海第3天遺體沖上岸 母親痛哭自責旁人鼻酸

影／3名高中生到大安海濱樂園戲水1人失蹤 陸海空持續搜救

置產客逆風出手！中科「寶輝國際莊園」實登衝破7字頭

相關新聞

台中豐富專案招商成功 55億蓋亞大豐原分院及長照機構

台中市豐原區豐富專案」5日召開評選會議，經評定財團法人亞洲大學為第一優勝廠商，亞洲大學規劃在豐原區興建「亞洲大學附設豐原...

彰化藻類大爆發覆蓋蚵田成農田 蚵農欲哭無淚

彰化縣芳苑鄉潮間帶藻類大爆發覆蓋蚵田，退潮後一片綠油油，蚵農欲哭無淚向鄉公所求助，鄉公所和農委會水產試驗所、彰化區漁會、...

台中太平荔枝產季到 區農會、公所聯手推採果、微旅行帶動觀光

台中市太平地區的荔枝產季到了，太平區農會總幹事余文欽上午說，今年荔枝開花狀況良好，又適逢4、5月有雨期，順利度過乾旱，只...

玩水開戰！潭雅神綠園道戲水區 中科公園6月10日起開放

炎炎夏日，深受遊客喜愛的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」，預計本月10日開放。園內除原有的水霧水幕噴水、汲水器、隧...

綠空廊道豐原段圓環東路斷點跨橋工程 9日晚封路施工

綠空廊道為台中重要單車道，每年吸引大批民眾遊憩，但行經豐原圓環東路時，卻遇到路口斷點，為打造綠空廊道，建設局預定9日至1...

南投草屯和平街拓寬 公所得出1.38億陷困境 縣府伸援

南投草屯和平街位居市中心鬧區，但路幅狹窄、車流繁雜，成市區瓶頸路段，經公所向中央爭取納生活圈計畫補助，將斥資2.51億元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦