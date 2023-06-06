三重旗艦型幼兒園計畫取消 中央補助1.2億也拿不到

新北市日前曾宣布要在三重文中用地興建旗艦型非營利幼兒園，中央還要補助1.2億，不過現在卻卡關。新北市議員彭佳芸表示，地方民眾期待幼兒園相當久，沒想到卻等到計畫失敗的消息。新北市教育局長張明文表示，這個案子有許多爭議，工期拉長可能影響地方停車需求，會再研議替代方案。

新北市111學年度增設83班公幼，增加收托2083人，並持續規畫增設公幼，選定在三重文中、板橋浮洲以及新莊頭前，設立旗艦型幼兒園，消息一出，引起家長滿心期待。未料，現在卻傳出，現為停車場的三重文中用地旗艦型幼兒園計畫將取消。

新北市議員彭佳芸批，家長滿心期待，現在卻不蓋了，中央給的1.2億元補助經費也都沒有拿到，這讓地方鄉親非常失望，因為三重蘆洲的幼兒園嚴重不足。

彭佳芸表示，新北市府2年前曾宣布要興建非營利幼兒園，說2歲專班會增加，當地也能增加就學計畫，為什麼市府沒辦法說到做到。

彭佳芸質疑，該塊用地本來就是教育用地，許多人都需要公幼，不管是多目標使用還是變更地目，都應該使用最大化。

教育局長張明文表示，該案目前要興建上面有一點困難，進度上出現卡關，有可能會暫停計劃。

張明文指出，這個案子在地方上有許多爭議，首先是工期問題，如果蓋三樓以下建築，其實速度非常快，但如果要開挖地下停車場，工期就會拉得更長，所以可能會維持現狀。

教育局回覆，目前這塊文中地在地方上有許多停車的需求，如果興建旗艦型幼兒園，有許多民眾可能會暫時沒有地方停車，也因此地方傳出反彈聲音，市府將會再來研議，後續是否還有其他替代方案及相關規畫。