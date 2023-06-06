噁！牛蒡絲驚見小強 福勝亭若不改善面臨兩億罰金

日前有民眾到日式料理連鎖店福勝亭幸福店用餐，但在配菜牛蒡絲中發現多隻小強，民眾批評「把小強當芝麻在撒」，回家後狂拉肚子懷疑與此有關，將畫面貼上臉書爆料公社，衛生局日前稽查發現作業環境見有病媒屍體等缺失要求店家改善，若複查仍不符規定將依時安法最高可罰兩億元。

日前有民眾在福勝亭幸福店用餐，驚見配菜牛蒡絲中有多隻小強，將畫面貼上臉書爆料公社社團表示「一盤牛蒡絲好多隻小強，把小強當芝麻在撒，上餐後跟男友就開吃，吃到一半發現怎麼黑黑的，原來是小強超噁。肚子是回家之後狂拉，才聯想到是不是這個的緣故。」

網友則紛紛留言表示，「以後不會再吃牛蒡絲、也太可怕了吧、真的超噁....會有陰影的噁、吃到蟑螂也是一種小幸福?」

新北市衛生局獲報後前往稽查，表示有關民眾反應福勝亭有食品衛生問題一案，昨派人依食品良好衛生規範查核，現場檢視牛蒡絲未見有病媒或異物，但針對查核期間作業環境見有病媒屍體等缺失，已命店家限期改正，後續若經複查仍不符規定，將依食品安全衛生管理法可罰最重2億元以下罰鍰。