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噁！牛蒡絲驚見小強 福勝亭若不改善面臨兩億罰金

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民眾在福勝亭幸福店用餐，在配菜牛蒡絲中發現多隻小強。圖／爆料公社臉書社團翻攝
民眾在福勝亭幸福店用餐，在配菜牛蒡絲中發現多隻小強。圖／爆料公社臉書社團翻攝

日前有民眾到日式料理連鎖店福勝亭幸福店用餐，但在配菜牛蒡絲中發現多隻小強，民眾批評「把小強當芝麻在撒」，回家後狂拉肚子懷疑與此有關，將畫面貼上臉書爆料公社衛生局日前稽查發現作業環境見有病媒屍體等缺失要求店家改善，若複查仍不符規定將依時安法最高可罰兩億元。

日前有民眾在福勝亭幸福店用餐，驚見配菜牛蒡絲中有多隻小強，將畫面貼上臉書爆料公社社團表示「一盤牛蒡絲好多隻小強，把小強當芝麻在撒，上餐後跟男友就開吃，吃到一半發現怎麼黑黑的，原來是小強超噁。肚子是回家之後狂拉，才聯想到是不是這個的緣故。」

網友則紛紛留言表示，「以後不會再吃牛蒡絲、也太可怕了吧、真的超噁....會有陰影的噁、吃到蟑螂也是一種小幸福?」

新北市衛生局獲報後前往稽查，表示有關民眾反應福勝亭有食品衛生問題一案，昨派人依食品良好衛生規範查核，現場檢視牛蒡絲未見有病媒或異物，但針對查核期間作業環境見有病媒屍體等缺失，已命店家限期改正，後續若經複查仍不符規定，將依食品安全衛生管理法可罰最重2億元以下罰鍰。

衛生局 爆料公社

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