台北文化獎報名延長至月底 蔣萬安、彭蒙惠合體宣傳

為宣傳台北文化獎報名，文化局特別邀請有「英語教母」之稱彭蒙惠與市長蔣萬安拍攝宣傳影片，兩人分別朗誦英語詩作，彭蒙惠更當面傳授蔣萬安朗誦技巧互動熱絡，文化局也說明，即日起將徵件期限延長至6月30日為止，歡迎民眾踴躍報名或推薦。

彭蒙惠在台灣推廣英語奉獻超過70年的時光，她所創辦的空中英語教室等廣播節目，是許多人共同的成長記憶，更獲得第25屆台北文化獎。今年為了擴大宣傳台北文化獎，文化局特地安排市長蔣萬安與彭蒙惠同框拍攝影片。

拍攝當天，彭蒙惠早早到現場，高齡97歲她看起來仍神采奕奕，兩人輪流朗誦英文美學大師蔣勳作品「願」，彭蒙惠更傳授如何把詩作唸得更浪漫。彭蒙惠當天也積極傳達「Never give up!」，勉勵大家永不放棄就能得到收穫。

文化局說名，今年獎勵重點為「關注文化發展，透過各文化與藝術領域的實踐，引領臺北多元文化風貌。」無論領域、世代、族群、方式，台北文化獎肯定每一位在其領域盡一份心力的貢獻者，造就了如今多元文化，兼容並蓄之樣貌，也呼籲個人、團體或組織可自行參選或推薦他人參選。

第27屆台北文化獎徵件至2023年6月30日17點30分止，歡迎各文化產業、組織團體、個人踴躍參選或推薦，文化局預計於今年底辦理頒獎典禮，屆時會頒發獎座及獎金新台幣50萬元。