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康樂隧道暴雨坍方 山坡地住家不安

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北內湖康樂隧道往大湖公園方向前天深夜因暴雨襲擊造成土石滑落，市府連夜冒雨清理，在上班前搶通。圖／北市災防辦公室提供
台北內湖康樂隧道往大湖公園方向前天深夜因暴雨襲擊造成土石滑落，市府連夜冒雨清理，在上班前搶通。圖／北市災防辦公室提供

北市內湖康樂隧道8個月不到就因暴雨兩度土石崩落，全市55%土地為山坡地，社區也多，議員呼籲市長蔣萬安應正視山坡地「灰犀牛效應」，促請中央修正「水土保持法」，開放政府可彈性進入私人土地施工防災。

前晚一場暴雨，康樂隧道土石再度滑落，隧道單向封閉，市府派員漏夜冒雨清理，趕在上班前搶通。但去年10月尼莎颱風來襲，康樂隧道土石就曾大面積坍方，導致雙向車道封閉。

市議員陳宥丞說，隨著極端氣候，北市愈來愈常發生暴雨，他憂心山坡地公共安全是下個天坑危機，出現「大家都看得到、卻沒有人做得了」的「灰犀牛效應」。

陳宥丞說，水土保持法規定，只要涉及私有地，只能崩一次補一次，建議蔣萬安赴行政院會向中央反映修正水保法的重要性；他也建議中央法令未修改前，給公務員彈性，只要專業技師評估有公安疑慮，行文私地地主公示送達，就可進場處理。

「若涉及私人土地，就須等發生災害，政府的手才能伸進去，否則公務員會被告。」副市長李四川坦言這的確是個大問題，許多山坡地都為私人所有，遇到相關狀況，必須地主同意才能改善，水保法的確該修，否則災害發生再進去已來不及。

李四川說，法令部分需與法務局研議，社區預防整治所花的經費也要研議。

「只要一下暴雨，社區就開始有小瀑布。」內湖區清白里長陳東源說，後方位在山系下，暴雨不僅嚴重積淹水，周邊社區地下室也會淹水，居民苦不堪言，市府正計算該規畫多大排水量。

里內有多處山坡地社區的安泰里長何素蓮說，極端氣候動不動就下暴雨，之前有巷道大水宣洩不了，請市府重做排水，卻礙於有私人土地，不能大規模整治解決。

港華里20多年前也曾發生過土石流，里長劉達逢盼政府能修水土保持法，否則遇到災害再處理就來不及。

北市大地工程處長池蘭生表示，私人社區就是水土保持義務人，一些早期開發社區沒做好周邊坡地處理，需透過地主、水保義務人維護，公部門只能協助，也因涉及私權，要徵收土地處理有困難，須透過中央修法。

暴雨 北市 內湖

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