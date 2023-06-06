康樂隧道暴雨坍方 山坡地住家不安

北市內湖康樂隧道8個月不到就因暴雨兩度土石崩落，全市55%土地為山坡地，社區也多，議員呼籲市長蔣萬安應正視山坡地「灰犀牛效應」，促請中央修正「水土保持法」，開放政府可彈性進入私人土地施工防災。

前晚一場暴雨，康樂隧道土石再度滑落，隧道單向封閉，市府派員漏夜冒雨清理，趕在上班前搶通。但去年10月尼莎颱風來襲，康樂隧道土石就曾大面積坍方，導致雙向車道封閉。

市議員陳宥丞說，隨著極端氣候，北市愈來愈常發生暴雨，他憂心山坡地公共安全是下個天坑危機，出現「大家都看得到、卻沒有人做得了」的「灰犀牛效應」。

陳宥丞說，水土保持法規定，只要涉及私有地，只能崩一次補一次，建議蔣萬安赴行政院會向中央反映修正水保法的重要性；他也建議中央法令未修改前，給公務員彈性，只要專業技師評估有公安疑慮，行文私地地主公示送達，就可進場處理。

「若涉及私人土地，就須等發生災害，政府的手才能伸進去，否則公務員會被告。」副市長李四川坦言這的確是個大問題，許多山坡地都為私人所有，遇到相關狀況，必須地主同意才能改善，水保法的確該修，否則災害發生再進去已來不及。

李四川說，法令部分需與法務局研議，社區預防整治所花的經費也要研議。

「只要一下暴雨，社區就開始有小瀑布。」內湖區清白里長陳東源說，後方位在山系下，暴雨不僅嚴重積淹水，周邊社區地下室也會淹水，居民苦不堪言，市府正計算該規畫多大排水量。

里內有多處山坡地社區的安泰里長何素蓮說，極端氣候動不動就下暴雨，之前有巷道大水宣洩不了，請市府重做排水，卻礙於有私人土地，不能大規模整治解決。

港華里20多年前也曾發生過土石流，里長劉達逢盼政府能修水土保持法，否則遇到災害再處理就來不及。

北市大地工程處長池蘭生表示，私人社區就是水土保持義務人，一些早期開發社區沒做好周邊坡地處理，需透過地主、水保義務人維護，公部門只能協助，也因涉及私權，要徵收土地處理有困難，須透過中央修法。