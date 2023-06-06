蔣萬安去不去雙城論壇？ 北市府：7月底決定

台北上海「雙城論壇」可能在8月舉辦，北市議員柳采葳質詢問，市長蔣萬安有沒有要出席雙城論壇？副秘書長王秋冬昨天表示，市府仍在研議，預計7月底決定市長是否出訪；另外對於城市外交問題，蔣萬安說，預計在議會休會期間安排1至2次國際參訪。

柳采葳表示，台北市民非常關心蔣萬安是否要去雙城論壇，台北是經濟中樞，且雙城論壇定調為城市外交，希望蔣萬安不管是否要去，都應盡快跟市民報告。

王秋冬表示，5月17、18日前往上海做初步交流和溝通，對市長是否要去目前還在研議中，議程內容正在徵詢各局處意見，預計6月底決定議程、7月底決定是否出訪，今年主題是「新趨勢，新挑戰」，包含可能簽署MOU，還有3個分論壇。

王秋冬說，蔣萬安是否會出席，考量因素包含國內政治氛圍、和市政工作狀況，若確定要去，也要通報經陸委會同意後才可出訪。

蔣萬安表示，3個分論壇內容會朝向低碳永續、智慧醫療、新創經濟討論，相信藉由市政交流相互學習，彼此可往前邁進新的領域。

蔣萬安說，預計7月到8月期間安排城市參訪，目前規畫中；研考會主委俞振華表示，因為是蔣萬安上任後首次國際參訪，原則會安排1、2次，目前密切接洽中。