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北市1987條標線人行道 改實體為0

聯合報／ 記者鍾維軒╱台北報導
台北市有1987條標線型人行道設立10多年了，卻沒有一條改為實體人行道，而且還有很多障礙物。本報資料照片
台北市有1987條標線型人行道設立10多年了，卻沒有一條改為實體人行道，而且還有很多障礙物。本報資料照片

北市有1987條標線型人行道，北市府將從中挑選合適的道路升級為「實體人行道」，但多年來升級完工數量為零，且光是將近300公尺的標線型人行道，就出現55個包括電桿、電箱、燈座等障礙物。北市府承諾，今年會有5條路升級為實體人行道，預計年底前完工，也會在7月底前清空障礙物。

台北市議會昨進入總質詢，市議員李明賢指出，台北市目前有1987條標線型人行道，卻時常被車輛違停或短短一條路充滿各種電箱、號誌桿及控制箱等障礙物，還有高低落差，寬度也不足最低90公分標準，無論行人或行動不變者，推嬰兒車、提菜籃者都得行走在大馬路。

李明賢說，標線型人行道是做為實體人行道的過度方案，最後還是要有實體人行道，但標線型人行道設立10多年，北市府歷年會檢討提出升級的路段，截至目前連1條實體人行道都沒做。

李明賢舉例，2020年交工處建議做40條，新工處只同意10條、不同意30條；2023年建議54條，同意3條、不同意51條，是否新工處位階比交工處還大？

蔣萬安表示，自己和太太也會推嬰兒車，感同身受走在道路像是障礙賽，還會有高低差，對行人不方便，承諾在7月底前把寬度不足且有障礙物的人行道清空。

蔣萬安說，會設立申訴管道讓民眾即時反映，同時盤點還有多少條類似道路，著手做改善，針對淨寬未達90公分的道路，縮減車道給行人使用。

至於實體人行道進度，新工處說，2021年中央規定12米寬以下道路，人行道寬度要1.2米，但不少標線型人行道都未達標準，所以無法直接把90公分寬標線型人行道改為實體人行道，但目前有62條大於1.5米寬的標線型人行道，會施作5條實體人行道，預計今年底完工。

交通局長謝銘鴻說，部分人行道加高後，橫向排水可能會出問題，最近有討論研擬替代方案，例如用欄杆做隔離，這可能是雙贏作法，勘查看看哪些能做實體、哪些設欄杆？做到人車分離。

人行道 北市 李明賢

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