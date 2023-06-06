新店十四張區段徵收 地上物複查

新北市新店十四張B單元都市計畫日前核定，新北地政局也啟動地上物查估作業，近期將陸續以公文通知土地所有權人，屆時土地所有權人、地上物所有權人、管理人及耕作人需配合到場，以維自身權益。

地政局表示，「新店十四張（B單元）區段徵收案」開發面積約34公頃，範圍東橫跨新店中正路兩側，西臨溪園路，南以十四張路為界，北至復興路，位處捷運環狀線及安坑輕軌交會，區內規畫3.59公頃商業區、10.88公頃住宅區。

區內另畫設公園、社會福利設施、學校（文中小）、停車場（兼供轉運站及捷運設施使用）、機關、抽水站及道路等公設用地約19.34公頃，透過道路系統串聯。

地政局指出，該區開發完成後，將可連接南側已開發完成的新店中央新村北側附近地區區段徵收區，完善地區發展，打造溪南商業發展、休閒遊憩兼具都市防災之宜居空間。

地政局補充，該案曾於109年辦理地上物查估作業，距今相隔近3年，為保障民眾受補償權益，辦理地上物複查作業，屆時請地上物所有權人、管理人、耕作人及土地所有權人依通知時間、地點到場辦理，若有相關問題也可向現場人員洽詢。

中山里長潘威志則說，之前央北重劃區有些古厝、水圳、大樹都沒完整保留；這次十四張重劃區，市府雖有答應，但希望要有完整保留計畫，在地人還是希望綠地越多越好，住房已夠多了。

市議員陳儀君表示，查估作業後，接下來應快開說明會，否則地主會有疑慮，影響開發時間，甚至若拖下去變強拆，就會引發抗爭。