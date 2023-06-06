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五權公園停車場 9月底啟用

聯合報／ 記者張睿廷／新北報導
新北市板橋區五權公園地下停車場5月底完工，新北市長侯友宜（右二）昨天視察。記者張睿廷／攝影
新北市板橋區五權公園地下停車場5月底完工，新北市長侯友宜（右二）昨天視察。記者張睿廷／攝影

新北市板橋區五權公園地下停車場5月底完工，市長侯友宜昨天視察並表示，五權公園地下停車場目前在細部收尾，預計9月底啟用，可提供350個汽車位、50個機車位。另外，溪北、忠孝公園地下停車場5月分別動工及做前置工程，信義國小地下停車場案預計6月開標。

侯友宜表示，新北市前瞻停車場核定23案，總經費需求137.61億，中央補助41.22億，新北市自籌高達96.39億，加上五權公園地下停車場計完工12案，施工中有7案、設計發包中有4案。他上任後，新北投入71億新建81處立體、平面停車場，提供1萬73個汽車停車位、1萬1662個機車停車位。

侯友宜指出，雖然前瞻補助的23案停車場僅是新北停車場建設的一小部分，但市府仍持續以最高標準，嚴格監督工程品質和工程進度，如期提供最優質的停車環境和服務。

交通局長鍾鳴時指出，板橋區前瞻補助停車場共7案，加上五權公園地下停車場，板橋區已有4案完工。交通局停管科長蔡柏坤補充，五權公園停車場案總經費為4億7385萬元，其中前瞻計畫補助2億622萬元。他說，五權公園還結合公園重新規畫、興建地下3層地景式停車場，提供350個汽車停車位、50個機車停車位。

議員黃淑君說，五權公園地下停車場即將啟用，但她勘查時發現，公園內及周遭無障礙通行都有受阻，工程設計及標誌標線也沒整合，恐造成用路人困擾，現在時間來來得及，盼市府可以盡快改善。

停車場 侯友宜

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