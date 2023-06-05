新北重新橋、重陽橋局部路面改善 6及8日夜間施工須請改道

重新橋及重陽橋是新北三重對外聯絡要道，車流量相當大，新北養工處正施作銑鋪工程，其中重新橋明日起夜間10時至隔日上午6時施工；重陽橋則為8日夜間10時至翌日上午6時施工，民眾須提早改道行駛。

養工處指出，重新橋及重陽橋為往來三重、新莊區及台北市的重要橋梁，經檢視車道鋪面已有多處損壞，故安排本次方正銑鋪工程改善路面以保障用路人安全。

養工處表示，重新橋施工日為6月6日夜間10時至翌日上午6時，其中夜間10時至凌晨2時封閉往新莊方向重新路四段汽、機車匝道，屆時請汽、機車配合交維管制引導改由成功路匝道通行；凌晨2時至6時封閉往新莊方向成功路機車匝道，屆時請機車配合交維管制引導改由重新路四段匝道通行。

養工處說明，重陽橋施工日期為6月8日夜間10時至翌日上午6時，封閉往台北方向自強路五段汽車匝道，屆時請汽車配合交維管制引導改由集賢路匝道通行。