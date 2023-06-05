水返腳逗陣行 汐止公所邀民眾週六基隆河畔齊步走

汐止區公所舉辦水返腳歡樂逗陣行活動，去年吸引好多民眾參加，而今年也即將在6/10也就是本星期六登場，一樣是在星際公園集合後出發，沿著基隆河畔一路走到原住民公園，公所也邀請大家一起健走沿途邊欣賞基隆河美景。

汐止區長吳秀慈表示，汐止區公所6/10上午7時，在星際遊戲場盛大舉辦「2023水返腳歡樂逗陣行」活動，繼去年第一次辦理的大型健走活動，收到民眾廣受好評，汐止區公所今年再次廣邀大家清晨作伙走，一起看山、看河、看表演，享受一個愉快的假期。

吳秀慈指出，希望大家呼朋引伴一起沿著汐止美麗的基隆河健走，從星際遊戲場到原住民公園大約3.7公里，健走時間約50分鐘，沿途風景十分美麗、地勢也相當平坦非常適合親子共同參與。除此之外，汐止區公所還在起點及終點安排表演節目，有薩克斯風、帶動跳、健康操、原住民歌舞等。另外為了鼓勵大家踴躍參加，汐止區公所當天將送出1200個精美限量背包，請參加的民眾別忘了在走過星光橋後索取兌換券，中途於新江北橋下蓋章，最後在終點站原住民公園憑券領取限量背包。

水返腳歡樂逗陣行活動就要在這個星期六舉行，汐止區公所也熱情邀請民眾當天一早集合開步走，邊健行欣賞基隆河畔美景。