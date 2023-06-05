消防滬尾分隊獲贈潛水衣裝備 助新北消防救災更安全

為了提升水域救援效率，以及保障消防弟兄的安全，合潤股份有限公司董事長劉建茂以個人及公司名義捐贈一批，共23套乾式潛水防寒衣給新北市消防局第三大隊滬尾分隊，這次捐贈水上乾式救援服10套及水下乾式救援服13套，讓水下救援時間可以延長保障消防安全。

合潤董事長劉建茂表示，自己本身也是救生教練，對於消防弟兄救災工作的安全，感同身受，合潤公司是台灣在地廠商，從事研發製造醫療防疫以及消防救難安全防護等器材，合潤公司自主開發從頭到腳的水域救援個人防護裝備，包含水域救援衣、這次捐贈的乾式救援服是在台灣設計打樣，由國際知名潛水衣品牌製造商薛長興協助代工。比起過去一般常看到的濕式潛水衣，更能夠保持穿戴者的體溫，讓長時間在水面或水下進行救援工作的消防人員能夠延長體溫保持時間。

新北市政府消防局專委陳勝照表示，每年海域及河域溺水等意外事件頻傳，在科技不斷進步，針對河川救援也需要有專業對應的設備，才能保護消防弟兄的安全。新北市消防局第三大隊滬尾分隊是新成立的水上示範單位，感謝合潤公司捐贈乾式潛水防寒衣，為消防救災工作提供裝備利器。