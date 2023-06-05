快訊

移工稱帶台雇主唐氏症兒返印尼照顧4年 代表處證實是台灣人

本周熱帶性低氣壓恐成颱 氣象局揭動向「這2日」是關鍵

昔爆落魄發福…54歲金曲歌后今現身 驚人近況曝光

「淡蘭飯包」夯 結合雙溪在地好食材訂單接不完

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪注腳工作室推出招牌產品「淡蘭飯包」，結合雙溪在地好食材，相當受歡迎，訂單可說接不完，有效促進地方綠產業發展。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪注腳工作室推出招牌產品「淡蘭飯包」，結合雙溪在地好食材，相當受歡迎，訂單可說接不完，有效促進地方綠產業發展。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪注腳工作室以「注腳雙溪」品牌建立地方第一個微型社會企業，串聯雙溪地區有機友善小農、良品店家，以創生飯包、點心及風土餐桌，推出招牌產品「淡蘭飯包」，日前更吸引捷安特於新北市雙溪區辦理的女力騎單車活動，訂800個「淡蘭飯包」，因「淡蘭飯包」結合雙溪在地好食材，相當受歡迎，訂單可說接不完，有效促進地方綠產業發展。

「淡蘭飯包」內的十穀養生薑花素粽，內含雙溪在地段木香菇，茶花莊有機小農友善養殖紅殼紅心養生雞蛋，波斯菊烘焙坊的有機紅茶司康，採用雙溪有機紅茶的低碳綠食，雙溪市場傳統草仔粿，純手工、在地鼠麴草、柴燒製作，雙溪黑豬肉雞捲，在地菜店季節蔬菜小李子、花椰菜、紅蘿蔔，這樣小小一個飯包，內含所有雙溪在地好食材，由雙溪注腳工作室開發，並邀請在地好食材一起入菜，讓這飯包多了雙溪在地好味道。

雙溪區區長林銚傑說，雙溪人口老化嚴重，但卻有一群為地方付出的青創者，因此希望有舞台將這些青創的成果推廣出去，日前捷安特於雙溪舉行的女力騎單車活動，就媒合注腳雙溪所開發的淡蘭飯包，作為抵達終點站的午餐，注腳雙溪工作室挖掘地方好的食材，加入到飯包裡頭，帶動地方經濟發展，把消費留在雙溪。

注腳雙溪工作室簡淑慧說，運用當地當季食材創生「淡蘭飯包」是注腳雙溪招牌產品，每個飯包支持雙溪四個以上的有機小農及良品店家，融合在地創生綠食，也詮釋雙溪自然、美感、療育特色。接受團體預約，「2022亞洲布道大會」在台灣及「捷安特LIVDAY初夏～GIANT 女團家族單車活動」都指定。

單車

延伸閱讀

恐怖！21歲女懷孕遭男友活活打死 剖腹取嬰放火燒屍 原因極心寒

全台唯一水中步道！開箱士林雙溪濕地公園步道群，悠遊漫步湖中央，宛如現實版人類水族館

雙溪花園別墅海砂屋拆除都更改建 蔣萬安：迎接好宅

住戶開心了！士林雙溪花園海砂屋變黃金 分回條件曝光

相關新聞

送秤當禮物！蔣萬安稱我心有所屬 王世堅驚回這句全場爆笑

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，稱要當「蔣師」的民進黨議員王世堅今再送蔣萬安「秤子」當禮物，期許蔣萬安要「我心如秤」，要公...

千人護送金山二媽到野柳 展現地方信仰熱情活力

全台唯一的潮退祭典「北海岸傳奇媽祖文化祭-金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，上週六由上千名信眾及各友宮神尊以以古禮方式徒步護送二媽回野柳媽祖洞祭典，祈求保佑市民的平安與健康，今年活動盛況更是空前，展現了當地信仰的熱情與活力。

新北重新橋、重陽橋局部路面改善 6及8日夜間施工須請改道

重新橋及重陽橋是新北三重對外聯絡要道，車流量相當大，新北養工處正施作銑鋪工程，其中重新橋明日起夜間10時至隔日上午6時施...

藍營議員批新北建設屢遭卡關 呼籲中央儘速放行

新北市議員江怡臻指出，新北市各項重大建設，近年來也是屢屢被中央卡關，這些不僅僅是單一個局處，或是單一建設的問題。江怡臻表...

八里汙水廠海放管阻塞？ 新北水利局：是汰換出的部件

八里汙水處理廠攸關北部用水問題，點交問題引發關注，新北市議員黃淑君今於議會抨擊，海放管有阻塞情況，但新北面對設備損壞卻沒...

洪孟楷提林口龜山輕軌 王國材現場答應：全力支持

立法院交通委員會今日赴林口區公所考察地方交通建設，立委洪孟楷提出建置「林口-龜山輕軌鐵道系統」，交通部長王國材說此建設具...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦