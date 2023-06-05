「淡蘭飯包」夯 結合雙溪在地好食材訂單接不完

雙溪注腳工作室以「注腳雙溪」品牌建立地方第一個微型社會企業，串聯雙溪地區有機友善小農、良品店家，以創生飯包、點心及風土餐桌，推出招牌產品「淡蘭飯包」，日前更吸引捷安特於新北市雙溪區辦理的女力騎單車活動，訂800個「淡蘭飯包」，因「淡蘭飯包」結合雙溪在地好食材，相當受歡迎，訂單可說接不完，有效促進地方綠產業發展。

「淡蘭飯包」內的十穀養生薑花素粽，內含雙溪在地段木香菇，茶花莊有機小農友善養殖紅殼紅心養生雞蛋，波斯菊烘焙坊的有機紅茶司康，採用雙溪有機紅茶的低碳綠食，雙溪市場傳統草仔粿，純手工、在地鼠麴草、柴燒製作，雙溪黑豬肉雞捲，在地菜店季節蔬菜小李子、花椰菜、紅蘿蔔，這樣小小一個飯包，內含所有雙溪在地好食材，由雙溪注腳工作室開發，並邀請在地好食材一起入菜，讓這飯包多了雙溪在地好味道。

雙溪區區長林銚傑說，雙溪人口老化嚴重，但卻有一群為地方付出的青創者，因此希望有舞台將這些青創的成果推廣出去，日前捷安特於雙溪舉行的女力騎單車活動，就媒合注腳雙溪所開發的淡蘭飯包，作為抵達終點站的午餐，注腳雙溪工作室挖掘地方好的食材，加入到飯包裡頭，帶動地方經濟發展，把消費留在雙溪。

注腳雙溪工作室簡淑慧說，運用當地當季食材創生「淡蘭飯包」是注腳雙溪招牌產品，每個飯包支持雙溪四個以上的有機小農及良品店家，融合在地創生綠食，也詮釋雙溪自然、美感、療育特色。接受團體預約，「2022亞洲布道大會」在台灣及「捷安特LIVDAY初夏～GIANT 女團家族單車活動」都指定。