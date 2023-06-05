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八里汙水廠海放管阻塞？ 新北水利局：是汰換出的部件

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員黃淑君今於議會抨擊，海放管有阻塞請況，但新北面對設備損壞卻沒有善盡職責。圖／黃淑君提供
新北市議員黃淑君今於議會抨擊，海放管有阻塞請況，但新北面對設備損壞卻沒有善盡職責。圖／黃淑君提供

八里汙水處理廠攸關北部用水問題，點交問題引發關注，新北市議員黃淑君今於議會抨擊，海放管有阻塞情況，但新北面對設備損壞卻沒有善盡職責。新北水利局回應，整個汙水廠陸續都在編預算修繕，黃提供的照片應該是被汰換的部件，而非海底下情況。

黃淑君批評，八里汙水廠年編預算近7億，交由台北衛工處代為管理，但面對設備損壞卻知情不報，汙水通通放水流，汙染著北海岸。她引據在地潛水員資料，海放單元設備損壞多年，早已失去功能。

黃淑君還說，就新北市府提供議員資料顯示，八里汙水廠妥善率高達九成，但設備的破損不可能是一朝一夕，市府既然年年編列預算，那就有監督職責，難道是因為點交到了，突然全部壞光光嗎？

宋德仁回應，陸陸續續都有在修繕，從第一期到第四期編列了十億多預算，第五期也編列了三億多經費。汙水設施科長張弘憲補充，八里汙水廠86年啟用，機械設備都依照實際功能去汰舊換新，一期一期照規模改善。

張弘憲表示，看照片應該是被釣上來、汰換出來的擴散管阻塞，而非在海底下的狀況，其實海放管當初都有去檢視及檢修，其實都有編列預算去改善；現在一到四期都改善完畢，接著第五期要做海放管的抽水機與發電機。另外，海放管最仔灶104年就有成立專案做修繕。

八里

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