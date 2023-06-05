千人護送金山二媽到野柳 展現地方信仰熱情活力

全台唯一的潮退祭典「北海岸傳奇媽祖文化祭-金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，上週六由上千名信眾及各友宮神尊以以古禮方式徒步護送二媽回野柳媽祖洞祭典，祈求保佑市民的平安與健康，今年活動盛況更是空前，展現了當地信仰的熱情與活力。

民政局長柯慶忠說，慈護宮媽祖自建廟以來，一直是北海岸民眾祈求平安、風調雨順的重要庇佑力量。今日也是金包里慈護宮建廟214周年紀念活動，特別是在今年疫情大幅解封下，市民的生活逐漸恢復正常，在此希望藉由這個活動向媽祖祈求保佑市民的平安與健康，也藉此表達信眾對媽祖的崇敬和感激之情。

金包里慈護宮游忠義董事長指出，在每年農曆4月16日最大退潮時，舉辦全台唯一海岸行腳的活動，已列入新北市無形文化資產，每年都吸引上千名信眾報名參與，今年廟方也以古禮方式邀請信徒徒步護送二媽回野柳媽祖洞祭典，讓所有報名參與的信眾一同感受媽祖聖恩，同時也欣賞北海岸優美的海岸景觀，在體驗在地文化特色的同時感受到豐富觀光自然資源。