快訊

台南再傳槍響！歸仁民宅遭開10多槍 男子持2把槍狂轟後自首

小生命分秒在流逝：蘇丹戰火下的孤兒生死危機

專輔學校兩樣情！高苑科大獲2.8億解列 「3所私校」確定退場

私幼幼童疑遭餵藥 新北：跨局處小組因應

中央社／ 新北5日電

新北市板橋某私立幼兒園發生教保員疑餵幼生藥物引發社會重視，新北市副市長朱惕之表示，跨局處小組提供幼生及家長協助；教育局長張明文表示，市府一定會追究到底，嚴懲不貸。

新北市議會今天進行聯席審查議程，由於板橋某私幼發生幼生疑遭教保員餵食巴比妥（Barbital）等藥物，引發社會重視。議員黃桂蘭及林國春等人質詢及關切市府是否提供必要協助。

朱惕之表示，已整合衛生局及社會局等單位，組成跨局處小組提供幼生及家長協助。

黃桂蘭說，她擔心這些幼生若藥吃多了，是否會有嚴重後遺症，會不會影響小孩子的智商和發育，這件事已讓每個家長都很緊張。這次事件是家長發現而爆發，未來是否會教育家長如何對子女狀況進行反應。

衛生局長陳潤秋表示，巴比妥是癲癇、鎮靜、安眠用藥，幼生究竟吃多少？仍等待調查，也呼籲家長若發現孩子身體有問題就要去看診，市府也會持續關懷追蹤。

張明文表示，目前正進行司法及行政調查，希望能釐清真相，但此屬特殊個案，因為大多數幼教夥伴都很用心照顧孫子，因此，市府對此案一定會追究到底，嚴懲不貸。同時也會準備製作宣導資料，來指導家長多注意孩子反應及相關醫療資訊。

衛生局 林國春

延伸閱讀

新北國小幼園教甄開缺1031人 錄取率15.1%比去年高

三芝中正停車場被要求改名 藍議員批意識型態治國

新北教育豐年季 開放全國100名老師貢寮遊學

防瑪娃侵襲致淹水災情 新北完成抽查重點防汛列管案件

相關新聞

送秤當禮物！蔣萬安稱我心有所屬 王世堅驚回這句全場爆笑

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，稱要當「蔣師」的民進黨議員王世堅今再送蔣萬安「秤子」當禮物，期許蔣萬安要「我心如秤」，要公...

藍營議員批新北建設屢遭卡關 呼籲中央儘速放行

新北市議員江怡臻指出，新北市各項重大建設，近年來也是屢屢被中央卡關，這些不僅僅是單一個局處，或是單一建設的問題。江怡臻表...

八里汙水廠海放管阻塞？ 新北水利局：是汰換出的部件

八里汙水處理廠攸關北部用水問題，點交問題引發關注，新北市議員黃淑君今於議會抨擊，海放管有阻塞情況，但新北面對設備損壞卻沒...

洪孟楷提林口龜山輕軌 王國材現場答應：全力支持

立法院交通委員會今日赴林口區公所考察地方交通建設，立委洪孟楷提出建置「林口-龜山輕軌鐵道系統」，交通部長王國材說此建設具...

蔣萬安去不去雙城論壇？ 王秋冬：6月底、7月初給答案

台北上海「雙城論壇」預計將在7、8月舉辦，北市議員柳采薇質詢問，市長蔣萬安有沒有要出席雙城論壇？副秘書長王秋冬表示，市府...

北市1987條標線型人行道 改做實體人行道數量為「0」

台北市有1987條標線型人行道，北市府會從中討選合適道路升級「實體人行道」，但多年來完工數量為「0」，標線型人行道上還充...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦