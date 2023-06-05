私幼幼童疑遭餵藥 新北：跨局處小組因應

新北市板橋某私立幼兒園發生教保員疑餵幼生藥物引發社會重視，新北市副市長朱惕之表示，跨局處小組提供幼生及家長協助；教育局長張明文表示，市府一定會追究到底，嚴懲不貸。

新北市議會今天進行聯席審查議程，由於板橋某私幼發生幼生疑遭教保員餵食巴比妥（Barbital）等藥物，引發社會重視。議員黃桂蘭及林國春等人質詢及關切市府是否提供必要協助。

朱惕之表示，已整合衛生局及社會局等單位，組成跨局處小組提供幼生及家長協助。

黃桂蘭說，她擔心這些幼生若藥吃多了，是否會有嚴重後遺症，會不會影響小孩子的智商和發育，這件事已讓每個家長都很緊張。這次事件是家長發現而爆發，未來是否會教育家長如何對子女狀況進行反應。

衛生局長陳潤秋表示，巴比妥是癲癇、鎮靜、安眠用藥，幼生究竟吃多少？仍等待調查，也呼籲家長若發現孩子身體有問題就要去看診，市府也會持續關懷追蹤。

張明文表示，目前正進行司法及行政調查，希望能釐清真相，但此屬特殊個案，因為大多數幼教夥伴都很用心照顧孫子，因此，市府對此案一定會追究到底，嚴懲不貸。同時也會準備製作宣導資料，來指導家長多注意孩子反應及相關醫療資訊。