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送秤當禮物！蔣萬安稱我心有所屬 王世堅驚回這句全場爆笑

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨議員王世堅今再送蔣萬安「秤子」當禮物，期許蔣萬安要「我心如秤」，要公正秤出市政緩急輕重。記者余承翰／攝影
民進黨議員王世堅今再送蔣萬安「秤子」當禮物，期許蔣萬安要「我心如秤」，要公正秤出市政緩急輕重。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，稱要當「蔣師」的民進黨議員王世堅今再送蔣萬安「秤子」當禮物，期許蔣萬安要「我心如秤」，要公正秤出市政緩急輕重。不過王送秤給蔣萬安後，蔣突然說「我心有所屬...」，讓王世堅大嚇一跳回「蛤？」蔣解釋是指會想念議員，王世堅還不小心衝口說「嚇我一跳，我突然想到何委員...」，引發議場局處官員爆笑。

蔣萬安今天總質詢，王世堅今天質詢蔣萬安，表示前市長柯文哲卸任前表明已將市政計畫幫蔣寫好，要「柯規蔣隨」；甚至蔣上任這6個月，現身旁很多爹媽派、太子少保幫忙蔣做決定；連蔣萬安的所有談話，都必須依照他們提供的談參，王說，這樣看來，這五個多月來蔣萬安是「打安全牌的太平市長」，施政沒有亮點。

王世堅表示，他在蔣萬安第一次施政報告時，送蔣螺絲起子當禮物，是要提醒蔣做好市政的第一步是栓緊螺絲，今天再送另外一個禮物秤子，要蔣萬安身為首都市長，要自我期許「我心如秤」，公正秤量各項市政資源分配，並且摒棄黨派思考，放下藍綠白成見，要公正無私，要當全民市長，要「我心如秤」。

王世堅說，他送秤子是要蔣萬安要「我心如秤」，秤量各項施政建設重要性，做好施政資源分配。不過當蔣萬安收下王世堅送的禮物後，突然說出「謝謝議員....，我心有所屬」，讓王世堅嚇一大跳，滿臉露出驚訝表情稱「蛤？」

蔣萬安接著說「我會很想念議員....，希望議員可以繼續在議會」，才讓王世堅鬆一口氣，表示「剛嚇我一跳，讓我突然想到何委員....，啊、不，對不起，對不起，嚇一跳、嚇一跳，抱歉！」

議員王世堅送秤子給蔣萬安後，蔣突然說「我心有所屬...」，讓王世堅大嚇一跳回「蛤？」記者余承翰／攝影
議員王世堅送秤子給蔣萬安後，蔣突然說「我心有所屬...」，讓王世堅大嚇一跳回「蛤？」記者余承翰／攝影

蔣萬安 王世堅 議員

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