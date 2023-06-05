北市勞檢223處捷運沿線及開挖工程 開罰305萬元

台中捷運日前發生建案吊臂掉落軌道，造成1死10傷；北市信義區又有建案工程導致道路塌陷，台北市勞檢處因此針對相關223處工地全面檢查，今天公布結果，共開罰305萬元。

台北市勞動局今天發布新聞稿表示，因應5月10日中捷事故及5月13日信義區道路塌陷，勞檢處啟動針對轄內121處捷運沿線工程及102處地下開挖工程的全面檢查，截至5月31日已檢查完畢。

勞動局指出，檢查結果發現有87項違反「職業安全衛生法」狀況，缺失主要為勞工未戴安全帽、2公尺以上開口未設置防護設備等，共開罰新台幣305萬元、9處停工。

勞動局表示，未來將持續採取「勤查重罰」政策，加強監督紀錄不佳的廠商，宣傳職安衛相關觀念，並輔導建立完善的管理制度，同時督促工程承包商確實做好作業安全衛生管理，保障工作者職場安全及民眾生命財產。