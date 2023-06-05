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別用生命學騎車 北市加碼機車安駕補助1200元

中央社／ 台北5日電

北市交通局今天表示，12月8日前，持有普通重型機車駕照的騎士，在北市完成普通重型機車道路安駕訓練課程，除了交通部公路總局補助新台幣1200元，北市再加碼補助1200元。

北市交通局表示，經統計交通事故資料顯示，北市近3年機車死傷事故平均件數2萬2134件，約占整體事故79%，其中18至25歲年輕機車族群事故人數占比約31.2%最多，65歲以上高齡者機車死傷人數則逐年上升。

為提升機車行車安全，交通局近年持續與交通部公路總局合作推動普通重型機車駕訓補助，今年北市率全國之先，搭配交通部公路總局辦理「機車道路安駕訓練」補助計畫，符合補助資格者，交通部公路總局補助1200元，北市額外再補助1200元，希望增加民眾參訓意願，提升實際騎乘經驗及應變能力。

北市表示，12月8日前，持有普通重型機車駕照的騎士，只要於北市完成普通重型機車道路安駕訓練課程，交通部公路總局補助1200元，同時北市額外再加碼補助1200元，歡迎民眾踴躍報名。

交通局長謝銘鴻說，機車為台灣重要交通工具之一，機車安全尤其重要，透過實際於市區道路的駕駛學習訓練，可進一步提升取得駕照民眾實際騎乘路感，培養遵守交通規則及正確駕駛習慣，並養成防禦駕駛的觀念。

北市 交通部

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