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蔣萬安去不去雙城論壇？ 王秋冬：6月底、7月初給答案

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員詢問台北市長蔣萬安會不會去雙城論壇，對此副秘書長王秋冬表示，預計6月底、7月初決定。記者余承翰／攝影
議員詢問台北市長蔣萬安會不會去雙城論壇，對此副秘書長王秋冬表示，預計6月底、7月初決定。記者余承翰／攝影

台北上海雙城論壇」預計將在7、8月舉辦，北市議員柳采薇質詢問，市長蔣萬安有沒有要出席雙城論壇？副秘書長王秋冬表示，市府仍在研議，預計6月底、7月初決定；另對城市外交問題，蔣萬安說，預計在議會休會期間安排國際參訪，將安排1至2次出訪行程。

柳采薇表示，台北市民非常關心蔣萬安是否要去雙城論壇，台北是經濟中樞，且雙城論壇定調為城市外交，她希望蔣萬安不管是否要去，都應盡快跟市民報告。

王秋冬表示，5月17、18日前往上海做初步交流和溝通，對市長是否要去目前還在研議中，議程內容正在徵詢各局處意見，預計6月底、7月初決定，今年主題是「新趨勢，新挑戰」，包含可能簽署MOU，還有3個分論壇。

蔣萬安表示，3個分論壇內容會朝向低碳永續、智慧醫療、新創經濟討論，他相信藉由市政交流相互學習，彼此可往前邁進新的領域。

蔣萬安說，預計7月到8月期間安排城市參訪，目前正在規劃當中；研考會主委俞振華補充說明，有關國際參訪，因為是蔣萬安上任後第一次，原則上會安排1、2次出訪行程，目前已在密切接洽中。

蔣萬安 雙城論壇 上海

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