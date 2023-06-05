快訊

認性騷擾案衝擊民進黨 賴清德指示黨中央做1事「主席也參加」

「挖呀挖老師」素顏差很大？ 名醫點出關鍵在這部位

稱遭丈夫砍死...香港3女童死案大逆轉 報警生母疑是真凶

標線型人行道轉實體掛零 蔣萬安：年底前蓋好5條

中央社／ 台北5日電

台北市議員李明賢指出，北市有1987條標線型人行道，市府曾說轉型實體人行道是最終目標，但到現在半條都沒有。市長蔣萬安今天在議會承諾，年底前完成5條實體人行道。

新工處提供媒體的資料則指出，這5處包含大安區仁愛路4段266巷、士林區中山北路7段141巷35號旁、大安區四維路154巷北側、北投區大興街公館路口、信義區福德街251巷14弄。

台北市長蔣萬安今天至議會接受市政總質詢，北市國民黨議員李明賢表示，北市曾說標線型人行道只是過渡期，轉型實體人行道才是最終目標，但到現在半條都沒有。

李明賢指出，北市目前有1987條標線型人行道，交通管制工程處民國109年建議40條、今年又建議54條，共94條可改成實體人行道，但新建工程處只同意13條。

交通局長謝銘鴻說明，實體人行道是目標，但新工處勘查後發現會有影響排水、停車或民眾出入不便等問題，與副市長李四川開會時有研擬其他方案，如增加欄杆，讓人車可以確實分離。

李明賢認為，很多標線型人行道上已經有燈桿、變電箱等障礙物，再加欄杆只會讓行人更難通行。

工務局新建工程處處長林昆虎說，110年中央規定12公尺以下道路的實體人行道需寬1.2公尺，很多標線型的只有90公分寬而無法直接改，已請交工處重新評估出62條寬1.5公尺以上的標線型人行道，預定下個月會開始施作其中5條成為實體人行道。

林昆虎說，這5條有示範意義，之後希望先看看在地反應，再跟有意願改造的里溝通；市長蔣萬安則承諾，年底前一定會完成至少5條實體人行道。

李明賢並要求北市府加速盤點標線型人行道上的變電箱或燈桿等障礙物，並與相關單位協調，且要一邊普查一邊改善，不要等普查完才做；李明賢另要求市府設置人行道優先改善專線或網站，讓民眾能即時反映；蔣萬安及謝銘鴻皆允諾。

人行道 李明賢

延伸閱讀

議員關切組織改造 蔣萬安：7月開會討論青年局

民進黨未回函勞動局 蔣萬安：會再發函要求6月9日給答覆

民進黨性騷案尚未回函 蔣萬安：絕不容許拖延

北市1987條標線型人行道 改做實體人行道數量為「0」

相關新聞

蔣萬安去不去雙城論壇？ 王秋冬：6月底、7月初給答案

台北上海「雙城論壇」預計將在7、8月舉辦，北市議員柳采薇質詢問，市長蔣萬安有沒有要出席雙城論壇？副秘書長王秋冬表示，市府...

北市1987條標線型人行道 改做實體人行道數量為「0」

台北市有1987條標線型人行道，北市府會從中討選合適道路升級「實體人行道」，但多年來完工數量為「0」，標線型人行道上還充...

台北散策美食第一彈！觀傳局邀在地達人搶帶路永康、公館商圈

近日台北街頭因國境開放顯得熱鬧，隨5月24日來台灣的國際旅客已破200萬，各商圈多了國際觀光客的到訪。台北市觀光傳播局局...

北市49企業違反勞基法遭罰 逾4成加班費給不足

台北市勞動局今天公布4月違反勞基法企業名單，49家企業遭罰共248萬元，其中20家是因為沒有依法給付加班費，另外沒有依法...

捲性騷中正大學副教授曾任北市性平委員 社會局：未續聘

嘉義中正大學一名謝姓副教授，遭一名女畢業生控訴涉嫌性騷擾，還有網友爆料，謝男曾擔任北市性平委員會委員，北市社會局說明，謝...

板橋五權公園停車場完工 可提供350個汽車格

新北市板橋區五權公園地下停車場5月底完工，新北市長侯友宜今日前往視察。侯友宜表示，五權公園地下停車場目前在細部收尾，預計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦