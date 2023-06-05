標線型人行道轉實體掛零 蔣萬安：年底前蓋好5條

台北市議員李明賢指出，北市有1987條標線型人行道，市府曾說轉型實體人行道是最終目標，但到現在半條都沒有。市長蔣萬安今天在議會承諾，年底前完成5條實體人行道。

新工處提供媒體的資料則指出，這5處包含大安區仁愛路4段266巷、士林區中山北路7段141巷35號旁、大安區四維路154巷北側、北投區大興街公館路口、信義區福德街251巷14弄。

台北市長蔣萬安今天至議會接受市政總質詢，北市國民黨議員李明賢表示，北市曾說標線型人行道只是過渡期，轉型實體人行道才是最終目標，但到現在半條都沒有。

李明賢指出，北市目前有1987條標線型人行道，交通管制工程處民國109年建議40條、今年又建議54條，共94條可改成實體人行道，但新建工程處只同意13條。

交通局長謝銘鴻說明，實體人行道是目標，但新工處勘查後發現會有影響排水、停車或民眾出入不便等問題，與副市長李四川開會時有研擬其他方案，如增加欄杆，讓人車可以確實分離。

李明賢認為，很多標線型人行道上已經有燈桿、變電箱等障礙物，再加欄杆只會讓行人更難通行。

工務局新建工程處處長林昆虎說，110年中央規定12公尺以下道路的實體人行道需寬1.2公尺，很多標線型的只有90公分寬而無法直接改，已請交工處重新評估出62條寬1.5公尺以上的標線型人行道，預定下個月會開始施作其中5條成為實體人行道。

林昆虎說，這5條有示範意義，之後希望先看看在地反應，再跟有意願改造的里溝通；市長蔣萬安則承諾，年底前一定會完成至少5條實體人行道。

李明賢並要求北市府加速盤點標線型人行道上的變電箱或燈桿等障礙物，並與相關單位協調，且要一邊普查一邊改善，不要等普查完才做；李明賢另要求市府設置人行道優先改善專線或網站，讓民眾能即時反映；蔣萬安及謝銘鴻皆允諾。