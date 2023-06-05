快訊

認性騷擾案衝擊民進黨 賴清德指示黨中央做1事「主席也參加」

「挖呀挖老師」素顏差很大？ 名醫點出關鍵在這部位

稱遭丈夫砍死...香港3女童死案大逆轉 報警生母疑是真凶

議員關切組織改造 蔣萬安：7月開會討論青年局

中央社／ 台北5日電

台北市議員張斯綱今天指出，台北市政府需因時制宜組織改造，目前進度如何；台北市長蔣萬安表示，已很明確會成立青年局，預計7月召開會議小組，最快民國114年成立。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨台北市議員張斯綱質詢指出，蔣萬安在競選時提到許多北市府組織改造問題，認為確實有需要因時制宜調整，詢問公訓處是否併入研考會、兵役局是否併入民政局、都更處是否升格為都更局，以及是否將成立青年事務局。

張斯綱指出，都更局為眾人所討論焦點，因為北市有太多老房子，蔣萬安上任約半年，如今相關進度為何。

他還問到，台北市是高齡化社會，是否會成立銀髮局。

蔣萬安答詢表示，首先，很確定青年局會成立，7月會召開會議小組，接下來會討論政策擬定、預算編製和相關專家學者委員組成，再下一年度會進行預算編列，最快民國114年成立。

另外，眾人所關心的都市更新部分，目前正在進行相關整體評估，都發局也在研究當中，研究是否透過組織升級會更符合都更速度需求，整體還在評估，期望周延，但不要太草率決定。

蔣萬安說，面對高齡化社會，長照資源和照顧服務責任都落在年輕人身上，這都是連動的，希望除透過青年局了解三明治世代所面臨問題，這些都會一併考量。

蔣萬安 都更

延伸閱讀

民進黨未回函勞動局 蔣萬安：會再發函要求6月9日給答覆

民進黨性騷案尚未回函 蔣萬安：絕不容許拖延

期限到！民進黨性騷案未回函 蔣萬安：不容許拖延該罰就罰

康樂隧道遇雨土石易崩 議員籲正視山坡地「灰犀牛效應」促修法

相關新聞

蔣萬安去不去雙城論壇？ 王秋冬：6月底、7月初給答案

台北上海「雙城論壇」預計將在7、8月舉辦，北市議員柳采薇質詢問，市長蔣萬安有沒有要出席雙城論壇？副秘書長王秋冬表示，市府...

北市1987條標線型人行道 改做實體人行道數量為「0」

台北市有1987條標線型人行道，北市府會從中討選合適道路升級「實體人行道」，但多年來完工數量為「0」，標線型人行道上還充...

台北散策美食第一彈！觀傳局邀在地達人搶帶路永康、公館商圈

近日台北街頭因國境開放顯得熱鬧，隨5月24日來台灣的國際旅客已破200萬，各商圈多了國際觀光客的到訪。台北市觀光傳播局局...

北市49企業違反勞基法遭罰 逾4成加班費給不足

台北市勞動局今天公布4月違反勞基法企業名單，49家企業遭罰共248萬元，其中20家是因為沒有依法給付加班費，另外沒有依法...

捲性騷中正大學副教授曾任北市性平委員 社會局：未續聘

嘉義中正大學一名謝姓副教授，遭一名女畢業生控訴涉嫌性騷擾，還有網友爆料，謝男曾擔任北市性平委員會委員，北市社會局說明，謝...

板橋五權公園停車場完工 可提供350個汽車格

新北市板橋區五權公園地下停車場5月底完工，新北市長侯友宜今日前往視察。侯友宜表示，五權公園地下停車場目前在細部收尾，預計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦