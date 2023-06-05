議員關切組織改造 蔣萬安：7月開會討論青年局

台北市議員張斯綱今天指出，台北市政府需因時制宜組織改造，目前進度如何；台北市長蔣萬安表示，已很明確會成立青年局，預計7月召開會議小組，最快民國114年成立。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨台北市議員張斯綱質詢指出，蔣萬安在競選時提到許多北市府組織改造問題，認為確實有需要因時制宜調整，詢問公訓處是否併入研考會、兵役局是否併入民政局、都更處是否升格為都更局，以及是否將成立青年事務局。

張斯綱指出，都更局為眾人所討論焦點，因為北市有太多老房子，蔣萬安上任約半年，如今相關進度為何。

他還問到，台北市是高齡化社會，是否會成立銀髮局。

蔣萬安答詢表示，首先，很確定青年局會成立，7月會召開會議小組，接下來會討論政策擬定、預算編製和相關專家學者委員組成，再下一年度會進行預算編列，最快民國114年成立。

另外，眾人所關心的都市更新部分，目前正在進行相關整體評估，都發局也在研究當中，研究是否透過組織升級會更符合都更速度需求，整體還在評估，期望周延，但不要太草率決定。

蔣萬安說，面對高齡化社會，長照資源和照顧服務責任都落在年輕人身上，這都是連動的，希望除透過青年局了解三明治世代所面臨問題，這些都會一併考量。