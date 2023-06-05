北市1987條標線型人行道 改做實體人行道數量為「0」

台北市有1987條標線型人行道，北市府會從中討選合適道路升級「實體人行道」，但多年來完工數量為「0」，標線型人行道上還充滿障礙物，近300公尺就出現55個，包括電桿、電箱、燈座等。北市府承諾，今年會有5條路升級為實體人行道，預計年底前完工，同時盤點障礙物多的人行道，於7月底前清空。

台北市議會今總質詢，北市議員李明賢指出，台北市目前有1987條標線型人行道，但時常被車輛違停，或是短短一條路上充滿各種障礙物，像是電桿、燈桿、電箱、電信箱、號誌桿及控制箱，甚至還有高低落差，寬度也不足最低90公分標準，無論是行人、行動不變者，推嬰兒車、提菜籃、輪椅等，都得行走在大馬路上。

李明賢提到，標線型人行道是做為實體人行道的過渡方案，最後還是要有實體人行道，但標線型人行道設立10多年，北市府歷年也會檢討從中提出升級的路段，截至目前竟1條實體人行道都沒做。

李明賢舉例，2020年交工處建議40條，新工處同意10條、不同意30條；2023年建議54條，同意3條、不同意51條，不禁質疑是否新工處位階比交工處還大。

人行道障礙物部分，蔣萬安表示，自己和太太也會推嬰兒車，也感同身受走在道路像是障礙賽，還會有高低差，對行人都不方便，承諾會在7月底前將寬度不足並且有障礙物的人行道清空。

蔣萬安也說，會設立申訴管道讓民眾即時反映，同時盤點還有多少條類似的道路、同時著手改善，淨寬未達90公分的道路會縮減車道給行人使用。

至於實體人行道進度，新工處說明，2021年中央規定12米寬以下道路，人行道寬度要1.2米，但不少標線型人行道都未達到，所以沒辦法直接把90公分寬的標線型人行道改為實體人行道，但目前有62條大於1.5米寬的標線型人行道，今年會施做5條實體人行道，預計今年底完工。