快訊

稱遭丈夫砍死...香港3女童死案大逆轉 報警生母疑是真凶

大雨特報！午後雨彈炸「7縣市」 慎防雷擊強風

中職／兄弟阪神日球迷號召「助威應援」 通關密語：威助加油

北市1987條標線型人行道 改做實體人行道數量為「0」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市有1987條標線型人行道。圖／聯合報系資料照片
台北市有1987條標線型人行道。圖／聯合報系資料照片

北市有1987條標線型人行道，北市府會從中討選合適道路升級「實體人行道」，但多年來完工數量為「0」，標線型人行道上還充滿障礙物，近300公尺就出現55個，包括電桿、電箱、燈座等。北市府承諾，今年會有5條路升級為實體人行道，預計年底前完工，同時盤點障礙物多的人行道，於7月底前清空。

台北市議會今總質詢，北市議員李明賢指出，台北市目前有1987條標線型人行道，但時常被車輛違停，或是短短一條路上充滿各種障礙物，像是電桿、燈桿、電箱、電信箱、號誌桿及控制箱，甚至還有高低落差，寬度也不足最低90公分標準，無論是行人、行動不變者，推嬰兒車、提菜籃、輪椅等，都得行走在大馬路上。

李明賢提到，標線型人行道是做為實體人行道的過渡方案，最後還是要有實體人行道，但標線型人行道設立10多年，北市府歷年也會檢討從中提出升級的路段，截至目前竟1條實體人行道都沒做。

李明賢舉例，2020年交工處建議40條，新工處同意10條、不同意30條；2023年建議54條，同意3條、不同意51條，不禁質疑是否新工處位階比交工處還大。

人行道障礙物部分，蔣萬安表示，自己和太太也會推嬰兒車，也感同身受走在道路像是障礙賽，還會有高低差，對行人都不方便，承諾會在7月底前將寬度不足並且有障礙物的人行道清空。

蔣萬安也說，會設立申訴管道讓民眾即時反映，同時盤點還有多少條類似的道路、同時著手改善，淨寬未達90公分的道路會縮減車道給行人使用。

至於實體人行道進度，新工處說明，2021年中央規定12米寬以下道路，人行道寬度要1.2米，但不少標線型人行道都未達到，所以沒辦法直接把90公分寬的標線型人行道改為實體人行道，但目前有62條大於1.5米寬的標線型人行道，今年會施做5條實體人行道，預計今年底完工。

交通局長謝銘鴻說，部分人行道加高後，橫向排水可能會出問題，日前有開會研擬替代方案，例如用欄杆方式來隔離，這可能是雙贏的做法，勘查不同地形，看哪些能做實體、哪些設欄杆，做到人車分離。

台北市有1987條標線型人行道，設立10多年卻沒有一條改為實體人行道，上面還很多障礙物。圖／聯合報系資料照片
台北市有1987條標線型人行道，設立10多年卻沒有一條改為實體人行道，上面還很多障礙物。圖／聯合報系資料照片

人行道 北市 李明賢

延伸閱讀

人行道竟然電桿林立 汐止北峰國小終要改善

北市「行人地獄」檢討 標線型人行道破損脫色比例高

最危險的忠孝東4段路口 沒設沒行人全時相燈號挨轟！

港湖大戰 李明賢輔選李彥秀酸高嘉瑜：不需只會唱歌的人

相關新聞

北市1987條標線型人行道 改做實體人行道數量為「0」

台北市有1987條標線型人行道，北市府會從中討選合適道路升級「實體人行道」，但多年來完工數量為「0」，標線型人行道上還充...

台北散策美食第一彈！觀傳局邀在地達人搶帶路永康、公館商圈

近日台北街頭因國境開放顯得熱鬧，隨5月24日來台灣的國際旅客已破200萬，各商圈多了國際觀光客的到訪。台北市觀光傳播局局...

北市49企業違反勞基法遭罰 逾4成加班費給不足

台北市勞動局今天公布4月違反勞基法企業名單，49家企業遭罰共248萬元，其中20家是因為沒有依法給付加班費，另外沒有依法...

捲性騷中正大學副教授曾任北市性平委員 社會局：未續聘

嘉義中正大學一名謝姓副教授，遭一名女畢業生控訴涉嫌性騷擾，還有網友爆料，謝男曾擔任北市性平委員會委員，北市社會局說明，謝...

板橋五權公園停車場完工 可提供350個汽車格

新北市板橋區五權公園地下停車場5月底完工，新北市長侯友宜今日前往視察。侯友宜表示，五權公園地下停車場目前在細部收尾，預計...

舊板橋變電所室內化完工 台電、民代「推倒圍牆」見證

台電舊板橋變電所興建54年，服務土城、三峽、板橋、中和等地區用電，隨著都市開發，附近農地變成商業大樓。立委吳琪銘說，台電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦