快訊

中職／兄弟阪神日球迷號召「助威應援」 通關密語：威助加油

大雨特報！ 雨彈炸7縣市 慎防雷擊強風

超狂捉姦片／人妻當街抓小三不放遭狠夫開車拖行20米 結局大快人心

板橋五權公園停車場完工 可提供350個汽車格

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
板橋區五權公園還結合公園重新規畫、興建地下3層地景式停車場，提供350個汽車停車位、50個機車停車位，預計9月底啟用，將可緩解在地停車需求。記者張睿廷／攝影
板橋區五權公園還結合公園重新規畫、興建地下3層地景式停車場，提供350個汽車停車位、50個機車停車位，預計9月底啟用，將可緩解在地停車需求。記者張睿廷／攝影

新北市板橋區五權公園地下停車場5月底完工，新北市長侯友宜今日前往視察。侯友宜表示，五權公園地下停車場目前在細部收尾，預計9月底啟用，可提供350個汽車位、50個機車位。民代指出，經勘查，發現公園內及周邊的無障礙通道、標誌標線都沒做好，將嚴重影響行人通行。

侯友宜表示，新北市前瞻停車場核定23案，總經費需求137.61億，中央補助41.22億，新北市自籌高達96.39億，加上五權公園地下停車場計完工12案，施工中有7案、設計發包中有4案。

侯友宜說，自己上任後，新北市投入71億元、新建81處立體、平面停車場，提供了1萬73個汽車停車位、1萬1662個機車停車位，紓解民眾停車需求。

侯友宜指出，雖然前瞻補助的23案停車場僅是新北市停車場建設的一小部分，但市府仍持續以最高標準，嚴格監督工程品質和工程進度，如期提供最優質的停車環境和服務。

新北市交通局長鍾鳴時指出，板橋區前瞻補助停車場共7案，加上五權公園地下停車場，板橋區已有4案完工。另外，溪北公園、忠孝公園地下停車場在今年5月分別動工及開始架設圍籬、移植樹木與整地等前置工程，板橋區信義國小地下停車場案則預計6月開標。

交通局停管科長蔡柏坤補充，板橋五權公園位於廣權路，鄰近土城區，交通流量大，周邊多是傳統公寓社區，缺乏停車空間；五權公園地下停車場案總經費為4億7385萬元，其中，前瞻計畫補助2億622萬元。

蔡柏坤指出，五權公園還結合公園重新規畫、興建地下3層地景式停車場，提供350個汽車停車位、50個機車停車位，預計9月底啟用，將可緩解在地停車需求。

新北市議員黃淑君認為，五權公園地下停車場即將啟用，但是自己去勘查時發現，公園內及周遭無障礙通行都有受阻情形，工程設計及標誌標線也沒有整合，未來恐造成用路人困擾，現在時間來來得及，盼市府可以盡快改善。

新北市板橋區五權公園地下停車場5月底完工，新北市長侯友宜今日前往視察。記者張睿廷／攝影
新北市板橋區五權公園地下停車場5月底完工，新北市長侯友宜今日前往視察。記者張睿廷／攝影

停車場 侯友宜

延伸閱讀

性騷案件續燒 侯友宜：民進黨一爆炸就是掩蓋案情

聲量輸給對手？ 侯友宜：會用議題證明會做得比民進黨好

郭台銘想敗部復活？ 侯友宜：相信郭董會信守承諾

王金平認能力不及拒侯友宜競選主委 推郭台銘才能團結

相關新聞

北市49企業違反勞基法遭罰 逾4成加班費給不足

台北市勞動局今天公布4月違反勞基法企業名單，49家企業遭罰共248萬元，其中20家是因為沒有依法給付加班費，另外沒有依法...

捲性騷中正大學副教授曾任北市性平委員 社會局：未續聘

嘉義中正大學一名謝姓副教授，遭一名女畢業生控訴涉嫌性騷擾，還有網友爆料，謝男曾擔任北市性平委員會委員，北市社會局說明，謝...

板橋五權公園停車場完工 可提供350個汽車格

新北市板橋區五權公園地下停車場5月底完工，新北市長侯友宜今日前往視察。侯友宜表示，五權公園地下停車場目前在細部收尾，預計...

舊板橋變電所室內化完工 台電、民代「推倒圍牆」見證

台電舊板橋變電所興建54年，服務土城、三峽、板橋、中和等地區用電，隨著都市開發，附近農地變成商業大樓。立委吳琪銘說，台電...

新店十四張區段徵收案 時隔3年再辦地上物查估作業

新北市新店十四張B單元都市計畫日前核定，新北地政局也將於6月起接續啟動地上物查估作業，近期將陸續以公文通知土地所有權人，...

2023新北濕地夏令營報名開跑 遊戲及創作中體驗生態

新北高灘地境內有不少濕地，高灘處每年都會舉辦濕地夏令營，讓孩童在遊樂中體驗生態，今年活動將於明日中午12時開放免費報名，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦