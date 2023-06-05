板橋五權公園停車場完工 可提供350個汽車格

新北市板橋區五權公園地下停車場5月底完工，新北市長侯友宜今日前往視察。侯友宜表示，五權公園地下停車場目前在細部收尾，預計9月底啟用，可提供350個汽車位、50個機車位。民代指出，經勘查，發現公園內及周邊的無障礙通道、標誌標線都沒做好，將嚴重影響行人通行。

侯友宜表示，新北市前瞻停車場核定23案，總經費需求137.61億，中央補助41.22億，新北市自籌高達96.39億，加上五權公園地下停車場計完工12案，施工中有7案、設計發包中有4案。

侯友宜說，自己上任後，新北市投入71億元、新建81處立體、平面停車場，提供了1萬73個汽車停車位、1萬1662個機車停車位，紓解民眾停車需求。

侯友宜指出，雖然前瞻補助的23案停車場僅是新北市停車場建設的一小部分，但市府仍持續以最高標準，嚴格監督工程品質和工程進度，如期提供最優質的停車環境和服務。

新北市交通局長鍾鳴時指出，板橋區前瞻補助停車場共7案，加上五權公園地下停車場，板橋區已有4案完工。另外，溪北公園、忠孝公園地下停車場在今年5月分別動工及開始架設圍籬、移植樹木與整地等前置工程，板橋區信義國小地下停車場案則預計6月開標。

交通局停管科長蔡柏坤補充，板橋五權公園位於廣權路，鄰近土城區，交通流量大，周邊多是傳統公寓社區，缺乏停車空間；五權公園地下停車場案總經費為4億7385萬元，其中，前瞻計畫補助2億622萬元。

蔡柏坤指出，五權公園還結合公園重新規畫、興建地下3層地景式停車場，提供350個汽車停車位、50個機車停車位，預計9月底啟用，將可緩解在地停車需求。