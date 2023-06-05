新店十四張區段徵收案 時隔3年再辦地上物查估作業

新北市新店十四張B單元都市計畫日前核定，新北地政局也將於6月起接續啟動地上物查估作業，近期將陸續以公文通知土地所有權人，屆時土地所有權人、地上物所有權人、管理人及耕作人需配合到場，以維自身權益。

地政局表示，「新店十四張（B單元）區段徵收案」開發面積約34公頃，範圍東橫跨新店中正路兩側，西臨溪園路，南以十四張路為界，北至復興路，位處捷運環狀線及安坑輕軌交會，配合大眾運輸導向發展，區內規畫3.59公頃商業區、10.88公頃住宅區。

區內另畫設公園、社會福利設施、學校（文中小）、停車場（兼供轉運站及捷運設施使用）、機關、抽水站及道路等公共設施用地約19.34公頃，透過道路系統串聯。

地政局指出，該區開發完成後，將可連接南側已開發完成的新店中央新村北側附近地區區段徵收區，完善地區發展，打造溪南商業發展、休閒遊憩兼具都市防災之宜居空間。

地政局補充，該案曾於109年辦理地上物查估作業，距今相隔近3年，為保障民眾受補償權益，辦理地上物複查作業，屆時請地上物所有權人、管理人、耕作人及土地所有權人依通知時間、地點到場辦理，若有查估及補償相關問題也可向現場人員洽詢。