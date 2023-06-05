快訊

台積對理科、文科人才訴求不同 何麗梅給新鮮人的建議

樹林警分局二線三星警官上班突昏倒 一度失去生命徵象插管中

整理包／「記得來找我喔！」信封戳胸、十指緊扣 民進黨多案性騷連環爆

新店十四張區段徵收案 時隔3年再辦地上物查估作業

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店十四張（B單元）日前通過審議，即起查估作業。圖／新北地政局提供
新店十四張（B單元）日前通過審議，即起查估作業。圖／新北地政局提供

新北市新店十四張B單元都市計畫日前核定，新北地政局也將於6月起接續啟動地上物查估作業，近期將陸續以公文通知土地所有權人，屆時土地所有權人、地上物所有權人、管理人及耕作人需配合到場，以維自身權益。

地政局表示，「新店十四張（B單元）區段徵收案」開發面積約34公頃，範圍東橫跨新店中正路兩側，西臨溪園路，南以十四張路為界，北至復興路，位處捷運環狀線及安坑輕軌交會，配合大眾運輸導向發展，區內規畫3.59公頃商業區、10.88公頃住宅區。

區內另畫設公園、社會福利設施、學校（文中小）、停車場（兼供轉運站及捷運設施使用）、機關、抽水站及道路等公共設施用地約19.34公頃，透過道路系統串聯。

地政局指出，該區開發完成後，將可連接南側已開發完成的新店中央新村北側附近地區區段徵收區，完善地區發展，打造溪南商業發展、休閒遊憩兼具都市防災之宜居空間。

地政局補充，該案曾於109年辦理地上物查估作業，距今相隔近3年，為保障民眾受補償權益，辦理地上物複查作業，屆時請地上物所有權人、管理人、耕作人及土地所有權人依通知時間、地點到場辦理，若有查估及補償相關問題也可向現場人員洽詢。

捷運環狀線 區段徵收

延伸閱讀

打擊不實房價炒作！南市擴大加倍抽查實價登錄資料比例

竹市古蹟楊家古厝花園外牆遭拆 市府釐清是否違法

高市推都更權利變換建物測量預審 至少可縮短半年期程

台南後壁養雞場違法填土 市府決撤銷容許、開罰15萬元

相關新聞

康樂隧道遇雨土石易崩 議員籲正視山坡地「灰犀牛效應」促修法

台北市內湖康樂隧道昨天因暴雨再度土石滑落，這也是繼去年尼莎颱風來襲，康樂隧道土石崩落雙向車道封閉後，再度土石崩落意外。台...

2023新北濕地夏令營報名開跑 遊戲及創作中體驗生態

新北高灘地境內有不少濕地，高灘處每年都會舉辦濕地夏令營，讓孩童在遊樂中體驗生態，今年活動將於明日中午12時開放免費報名，...

內湖康樂隧道暴雨昨晚土石滑落連夜清完 今上班日正常通行

台北內湖康樂隧道(往大湖公園方向)昨天深夜因暴雨襲擊，一度造成有碎石等土石滑落，無人員受傷，北市府拉起警戒線，新工處、清...

洗刷行人地獄 北市評估租賃式科技執法

北市白天有高達350.8萬人活動，遠高於全市人口數，經統計，去年闖紅燈遭取締高達11萬7148件，傷亡1424人；今年截...

容積代金檢討 議員籲限期執行

台北市政府從2015年開始建立容積代金制度，截至今年3月容積代金收入共有230.68億元，不過卻只執行約53.93億，議...

高中生提案地面設紅綠燈 蔣萬安：可評估

台北市111學年度高中職參與式預算推廣教育課程，有20校參與共選出23案。其中台北市立中山女高學生提案，希望設置地面式紅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦