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2023新北濕地夏令營報名開跑 遊戲及創作中體驗生態

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市濕地夏令營-觀察濕地裡的鳥。圖／新北高灘處提供
新北市濕地夏令營-觀察濕地裡的鳥。圖／新北高灘處提供

新北高灘地境內有不少濕地，高灘處每年都會舉辦濕地夏令營，讓孩童在遊樂中體驗生態，今年活動將於明日中午12時開放免費報名，讓國小孩童能藉由生態遊戲、自然體驗、玩玩創作，學習學校裡看不到的有趣生態課程。

高灘處說明，今年將於板橋區的新海三期人工濕地2023新北市濕地夏令營，時間訂於7月3至4日、8至9日、11至12日及15至16日，共舉辦4梯次兩天不過夜營隊活動，每梯次招收30位學員，國小四至六年級學童皆能報名。

高灘處提到，新海三期濕地以人工方式建置，主要有淨化大漢溪水質、維持河川水量及改善生態環境等功能，因此當地自然生態豐富，鳥類、魚類、植物還有兩棲爬蟲等多樣性生態，就像是一個天然的生態寶藏庫。

高灘處長張修銘表示，孩童可近距離觀察濕地生態，還能當一日農夫體驗割稻樂趣，親身感受農耕的辛苦；另外還有創意DIY，動手製作專屬紀念品送給自己。希望藉濕地夏令營，啟發孩子們對自然環境的關注與保護，強化對濕地保育的認識和關心。

張修銘表示，將帶領孩童們進入濕地，展開一場「觀察」、「體驗」和「探索」的水水奇幻冒險之旅。詳情可見高灘處官網或大漢溪濕地生態廊道服務中心臉書粉絲專頁。

2023新北市濕地夏令營明中午開放報名。圖／新北高灘處提供
2023新北市濕地夏令營明中午開放報名。圖／新北高灘處提供
新北市濕地夏令營的濕地水棲大驚奇課程。圖／新北高灘處提供
新北市濕地夏令營的濕地水棲大驚奇課程。圖／新北高灘處提供
新北市濕地夏令營-濕地割稻體驗行前說明。圖／新北高灘處提供
新北市濕地夏令營-濕地割稻體驗行前說明。圖／新北高灘處提供
新北市濕地夏令營-植物好好玩。圖／新北高灘處提供
新北市濕地夏令營-植物好好玩。圖／新北高灘處提供
新北市濕地夏令營-濕地割稻體驗。圖／新北高灘處提供
新北市濕地夏令營-濕地割稻體驗。圖／新北高灘處提供

人工濕地 夏令營

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