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康樂隧道遇雨土石易崩 議員籲正視山坡地「灰犀牛效應」促修法

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市內湖康樂隧道昨天因暴雨再度土石滑落，這也是繼去年尼莎颱風來襲，康樂隧道土石崩落雙向車道封閉後，再度土石崩落意外。圖／北市府提供
台北市內湖康樂隧道昨天因暴雨再度土石滑落，這也是繼去年尼莎颱風來襲，康樂隧道土石崩落雙向車道封閉後，再度土石崩落意外。圖／北市府提供

台北市內湖康樂隧道昨天因暴雨再度土石滑落，這也是繼去年尼莎颱風來襲，康樂隧道土石崩落雙向車道封閉後，再度土石崩落意外。台北市議員陳宥丞憂心，台北市超過55%土地屬於山坡地，市長蔣萬安須正視山坡地的「灰犀牛效應」，許多危險邊坡或沒有檢測列管的老舊邊坡，因極端氣候崩塌風險高，促政府應修水土保持法。

陳宥丞說，以內湖區為例，過去就曾有許多里長陳情，包括湖濱里碧湖公園周邊；安泰里、內溝里內的山坡地在他擔任議員助理時，每年幾乎都發生坍塌必須搶修；還有清白里上方的福德祠上方，不僅需整坡，還有排水問題。但依照目前法令，因涉及土地為私人所有，政府明明知道該坡地很危險，卻無法預先處理，只能發生災害才能前往整治。

副市長李四川表示，這的確是一個大問題，因許多山坡地為私人所有，遇到相關狀況，必須地主同意才能進場改善，「必須發生災害政府的手才能伸進去，否則公務員會被告侵占」。李四川也認為，該修的法還是要修，否則發生災害再進去就來不及。

議員陳宥丞建議，由於水土保持法為中央法令，中央還沒有修法之前，是否可以給予公務員一個彈性，「只要專業技師評估有公安疑慮，行文私地主並公示送達，有公安疑慮就該進場處理」，並要求市長蔣萬安應在行政院會，提出危險山坡地應相關修法。

對於是否只要有公安疑慮行文私地主就進場整治山坡地？李四川表示，法令部分，還是要與法務局研議，另外，整治花的經費，也是公務員很難處理、很麻煩的事，需要後續研議。

議員 李四川

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