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明年成立 新北體育局 育才一條鞭

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
我國射箭好手雷千瑩，一路在新北市的高國中小訓練，最後加入凱撒射箭隊。本報資料照片
我國射箭好手雷千瑩，一路在新北市的高國中小訓練，最後加入凱撒射箭隊。本報資料照片

新北市規畫明年成立體育局，有別於其他五都，體育人才培訓業務將從教育局切分出來，讓學生可從小到職業隊、轉職銜接一條鞭，避免人才斷層、流失或退役後無處去，「讓運動也能當飯吃」。

市府建置重點學校、體育班及基層選手運動訓練站，現有約8000多名體育生，新北市明年成立體育局後，將以人才培訓為重點。

體育處長洪玉玲說，一、二級是學校體育，設有基層選手訓練站及體育重點學校培訓，提供培訓、參賽、課業輔導費；三級是社會體育，培訓優秀潛力選手，提供經費補助，包含免費到運動中心訓練、每月訓練補助金1.8萬、金牌獎金30萬；四級跟職業隊伍合作，「讓運動也能當飯吃」。奧運射箭國手雷千瑩便是一路在新北市的高國中小訓練，最後加入凱撒射箭隊。

鶯歌工商棒球隊總教練王傳家說，增加一、二級學校體育隊數，更多人進入體育對選才較有利，也盼增加專門教練員額，一支棒球隊最少需4名專門教練，若政府能補助，家長就不必多花錢聘教練，家境困難的選手也能持續打下去。

議員張維倩認為，體育處升格後預算增加，應審視是否需要增加運動項目，或是深耕各項體育運動內容及競賽，比如爭取辦錦標賽、U21棒球賽等，讓體育人才被看見，進而留在新北市在地就學；曾為跆拳道國手的議員洪佳君說，升格體育局對爭取國際賽事更有利，更能培育全面性體育人才。

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