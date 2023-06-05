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南勢環山步道 串聯烘爐地待解

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市中和區的南勢環山步道第一期工程已完工，提供民眾登山休閒新去處。 圖／金瑞龍提供
新北市中和區的南勢環山步道第一期工程已完工，提供民眾登山休閒新去處。 圖／金瑞龍提供

新北市中和區的南勢環山步道原是公墓，如今改建公園，工程第一期已完工，提供民眾登山休閒新去處；第二期工程正規畫，將再提供生態公園，可與周邊步道串聯。中和區公所希望在今年底前發包，預計明年完工。但與烘爐地步道串接須經過私人土地，還要討論如何解決。

中和區人口超過41萬，區公所推動設置南勢環山步道，第一期工程日前完工，設置有木棧道及觀景平台，讓民眾有登山休閒的好去處，附近居民也能就近享有綠地及休憩空間，目前正推動第二期工程。

議員金瑞龍表示，這是公墓公園化中成功的案例，是有遠見的規畫，可以透過生態公園帶來人潮，除了提供市民休閒綠地，也能帶動當地發展、促進經濟繁榮。公所正在推動第二期工程，希望能盡速完工。未來生態公園可透過相關步道串聯，並藉由生態導覽、自然主題及文化展示等活動，提供民眾休閒遊憩環境。

中和區公所表示，二期工程希望今年底前發包出去，並在明年底前完工。至於與其他步道連結部分，目前與南山烘爐地步道距離至少500公尺，路線規畫經過私人土地，將與新北市觀旅局討論如何解決。

生態公園 議員

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