容積代金檢討 議員籲限期執行

台北市政府從2015年開始建立容積代金制度，截至今年3月容積代金收入共有230.68億元，不過卻只執行約53.93億，議員要求北市府應該限期執行，每筆容積代金超過3年沒執行就該檢討。都發局表示，未來會朝這個方向執行。

議員陳炳甫表示，當初北市府處理公保地，怕民眾遭建商騙，改由市府主動出來做莊，自2015年開始建商可付代金購買容積，但容積代金收入要用來標購公保地，但執行成效卻僅五分之一。

陳炳甫質疑，台北市政府很多基金，如營業基金等是市府的錢，但唯獨容積代金這一筆，都是人民的錢，除了應該要提高編列預算，從過去每年15億，增加到20億以上積極標購公保地；他也認為應要修法，將每一筆容積代金收入，限期3年內要用掉，但因市府怕有行政責任，現改為3年後沒標購出去會檢討。

「沒有賣不出去的房子，只有賣不出去的價格」陳炳甫也說，之所以容積代金執行率低，他認為過去公保地標購以公告地價15%標購，價格太低，地主當然不想賣，儘管逐年提高，但每年還是要多編預算提高執行率。

對於執行率低的質疑，都發局回應，市府每年都會召開四次容積代金基金管理委員會，討論有疑義問題，下次預計6月開會；新工處長林昆虎也表示，今年執行率有提高一點，截至5月中，已執行22.55億。都發局長王玉芬表示，議員要求檢討超過3年沒執行的容積代金收入，會朝這方向來執行。