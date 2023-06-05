高中生提案地面設紅綠燈 蔣萬安：可評估

台北市111學年度高中職參與式預算推廣教育課程，有20校參與共選出23案。其中台北市立中山女高學生提案，希望設置地面式紅綠燈，以提醒手機低頭族，市長蔣萬安認為可評估。

蔣萬安昨出席高中職參與式預算推廣課程提案交流論壇，中山女高有學生提案，希望設地面式紅綠燈，蔣萬安當場稱讚同學有創意，表示他兩周前參加交通會報，警察局統計今年1至4月交通事故很大比例是長輩違規穿越人行道，不管是低頭族看手機、或大車轉彎擋住行人看紅綠燈等，地面式號誌可以解決這些問題，可評估地面式紅綠燈的可行性。

另外，建中學生也提案因應節能減碳，應推「共享雨傘」，蔣提到，建中學弟們提出一點很打動他，因突然下雨大家會習慣買臨時塑膠傘，累積下來的塑膠傘廢棄量，的確會對地球造成很大負擔，對2050淨零碳排也有牴觸，也會來評估可行性。

蔣萬安說，學生提案多是觀察平日生活周遭及對公共事務發展的期許，大家都很優秀，都能精準找出問題，並提出解決方案，同學的提案也會成為未來他市政推動重要參考。