聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗刷行人地獄 北市評估租賃式科技執法

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市去年闖紅燈取締件數高達11萬7148件，傷亡1424人；今年截至4月底已近5萬件，傷亡408人。本報資料照片
北市去年闖紅燈取締件數高達11萬7148件，傷亡1424人；今年截至4月底已近5萬件，傷亡408人。本報資料照片

北市白天有高達350.8萬人活動，遠高於全市人口數，經統計，去年闖紅燈遭取締高達11萬7148件，傷亡1424人；今年截至4月底已近5萬件，傷亡408人，照此情況預估，年底會比去年多3成。交通大隊向中央爭取經費建置科技執法設備，也將視事故統計、工程條件等因素，評估採租賃模式，建置科技執法設備可行性。

北市議員耿葳指出，台北市白天從基隆、新北、桃園等外縣市上班上學的活動人口數超過350萬人次，夜間也有279萬人，正因活動人口多，交通尖峰時段車流量大的路口或學校周邊，都有員警跟義交協助指揮交通，但她認為見警率高，只是嚇阻作用，法治觀念薄弱才是駕駛人違規件數居高不下原因，這也是形成行人地獄的亂象之一。

耿葳認為，警察局應該要加強執法，目前科技執法共34處，中央補助25組，每套設備從280至400萬不等，其他9套設備是警察局編列預算採購，金額從100萬至180萬不等，但這34套設備保固期只有3年，設備使用年限5年，如果妥善率好或許會延後除役，但保固期後每年必須編列維護經費526萬。

由於高雄市部分路口科技執法設備採租賃方式，1套設備租金約4萬5千元，租一整年54萬元，且不需另花保養及維修費，議員認為，若北市也採租賃方式34組設備一組一月4.5萬，每月153萬，每年僅需1836萬，三年僅需4250萬元，若用採購加上保養及維修費用，需耗費9758萬，兩者相差4000多萬，且購入後過保固維護成本也更高。

議員認為，因應近年闖紅燈取締件數高，如採用租賃方式建置闖紅燈科技執法設備，除節省公帑支出與行政資源外，也能增加路口闖紅燈照相執法設備、提高易肇事路口執法涵蓋範圍。

對此，交通警察大隊回應，北市科技執法設備會依路口事故肇因設計，為多攝向、多違規偵測功能，若採租賃模式則會是以單一違規如闖紅燈偵測功能方式，降低成本，未來除了會持續向中央爭取經費或編列預算建置科技執法設備外，也將視事故統計、工程條件等因素，評估採租賃模式建置科技執法設備可行性。

科技執法 北市

延伸閱讀

大雨來襲！北市中山區時雨量36毫米 萬華中正發淹水警戒

北市6旬運將酒駕載客 遇警心虛連闖3紅燈下車「裝沒事」

洗刷行人地獄 議員建議北市比照高雄增租賃式科技執法

洗刷行人地獄惡名 基隆首建置AI科技執法抓不禮讓行人

相關新聞

高中生提案地面設紅綠燈 蔣萬安：可評估

台北市111學年度高中職參與式預算推廣教育課程，有20校參與共選出23案。其中台北市立中山女高學生提案，希望設置地面式紅...

洗刷行人地獄 北市評估租賃式科技執法

北市白天有高達350.8萬人活動，遠高於全市人口數，經統計，去年闖紅燈遭取締高達11萬7148件，傷亡1424人；今年截...

容積代金檢討 議員籲限期執行

台北市政府從2015年開始建立容積代金制度，截至今年3月容積代金收入共有230.68億元，不過卻只執行約53.93億，議...

地下消防栓沒畫紅線 變罰單陷阱

消防栓周邊5公尺內不得臨時停車，但有議員指出，北市有2018處地下消防栓周邊應畫紅線卻未畫，又以士林、北投最多，民眾停車...

南勢環山步道 串聯烘爐地待解

新北市中和區的南勢環山步道原是公墓，如今改建公園，工程第一期已完工，提供民眾登山休閒新去處；第二期工程正規畫，將再提供生...

明年成立 新北體育局 育才一條鞭

新北市規畫明年成立體育局，有別於其他五都，體育人才培訓業務將從教育局切分出來，讓學生可從小到職業隊、轉職銜接一條鞭，避免...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦