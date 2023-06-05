洗刷行人地獄 北市評估租賃式科技執法

北市白天有高達350.8萬人活動，遠高於全市人口數，經統計，去年闖紅燈遭取締高達11萬7148件，傷亡1424人；今年截至4月底已近5萬件，傷亡408人，照此情況預估，年底會比去年多3成。交通大隊向中央爭取經費建置科技執法設備，也將視事故統計、工程條件等因素，評估採租賃模式，建置科技執法設備可行性。

台北市議員耿葳指出，台北市白天從基隆、新北、桃園等外縣市上班上學的活動人口數超過350萬人次，夜間也有279萬人，正因活動人口多，交通尖峰時段車流量大的路口或學校周邊，都有員警跟義交協助指揮交通，但她認為見警率高，只是嚇阻作用，法治觀念薄弱才是駕駛人違規件數居高不下原因，這也是形成行人地獄的亂象之一。

耿葳認為，警察局應該要加強執法，目前科技執法共34處，中央補助25組，每套設備從280至400萬不等，其他9套設備是警察局編列預算採購，金額從100萬至180萬不等，但這34套設備保固期只有3年，設備使用年限5年，如果妥善率好或許會延後除役，但保固期後每年必須編列維護經費526萬。

由於高雄市部分路口科技執法設備採租賃方式，1套設備租金約4萬5千元，租一整年54萬元，且不需另花保養及維修費，議員認為，若北市也採租賃方式34組設備一組一月4.5萬，每月153萬，每年僅需1836萬，三年僅需4250萬元，若用採購加上保養及維修費用，需耗費9758萬，兩者相差4000多萬，且購入後過保固維護成本也更高。

議員認為，因應近年闖紅燈取締件數高，如採用租賃方式建置闖紅燈科技執法設備，除節省公帑支出與行政資源外，也能增加路口闖紅燈照相執法設備、提高易肇事路口執法涵蓋範圍。

對此，交通警察大隊回應，北市科技執法設備會依路口事故肇因設計，為多攝向、多違規偵測功能，若採租賃模式則會是以單一違規如闖紅燈偵測功能方式，降低成本，未來除了會持續向中央爭取經費或編列預算建置科技執法設備外，也將視事故統計、工程條件等因素，評估採租賃模式建置科技執法設備可行性。