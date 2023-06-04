台南6月觀光工廠月 系列活動與體驗展現知性與趣味性

6月是台南市觀光工廠月，市政府今天在新光三越新天地小西門廣場舉辦嘉年華活動，慶祝觀光工廠20周年，市長黃偉哲希望透過嘉年華展現觀光工廠的知性和趣味性，市府將多安排社區里民、學校、社團參觀觀光工廠。

黃偉哲說，台南市的觀光工廠是全國隱形冠軍，不僅是工廠，也是知性的場所，觀光工廠將產品的生產過程轉換成科普知識，再傳達給民眾，就像觀光客到德國參觀啤酒廠，不僅品嘗啤酒，也能了解啤酒的生產過程，「物質的慾望滿足了，同時也獲得滿滿的精神食糧」，活動中黃偉哲也送小蛋糕與民同樂。

市府表示，台南擁有23家觀光工廠，為慶祝觀光工廠20歲生日，首次將嘉年華搬離觀光工廠並擴大舉辦「樂時盛夏」觀光工廠嘉年華，以享表演、逛市集、玩體驗與趣集章4大主題打造嘉年華活動，活動匯集台南、嘉義和高雄觀光工廠設攤或展示、特色及美食店家與公益單位，共計50攤，透過闖關集點活動換取禮品，讓民眾既能吃、又能玩、還能拿禮品。

經發局表示，觀光工廠嘉年華為6月活動展開序幕，除舉辦「樂時盛夏」觀光工廠嘉年華外，還推出台南市樂盛夏好禮獎不完抽獎活動，獎項包含智慧手表、知名飯店或餐廳餐券及觀光工廠好物。

6月3日至25日每周末假日奇美食品幸福工廠推出好想兔聯名野餐套組；10日、11日康那香不織布創意王國推出端午平安檜木包DIY；17日、18日在新光三越新天地有觀光工廠DIY體驗；18日萬國通路創意觀光工廠舉辦國際野餐日；22日至25日舉辦蘭都端午市集，詳情可上台南市觀光工廠網站(http://www.tourismfactory.tw/index.php)查詢。

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