新北中和南勢環山步道啟用 地方盼加速工程打造生態公園

位於新北市中和區的南勢環山步道第一期工程已完工，提供民眾登山休閒好去處。議員認為，第二期工程應盡快完工，也能為地方提供生態公園，咧可與周邊步道串連。中和區公所表示，希望在今年底前發包，預計明年完工。

中和區人口超過40萬，境內也有鄰近山區，中和區公所推動南勢環山步道，第一期工程日前完工，設置有木棧道及觀景平台，讓民眾有登山休閒的絕佳去處，附近居民也能就近享有綠地及休憩空間，目前正推動第二期工程。

新北市議員金瑞龍表示，這也是公墓公園化中成功的案例，是有遠見的規劃，可以透過生態公園帶來人潮，除了提供市民休閒綠地外，也能帶動當地發展、促進經濟繁榮。

金瑞龍表示，公所正在推動第二期工程，希望能儘速完工。未來生態公園可透過相關步道串聯，並藉由生態導覽、自然主題及文化展示等活動，提供民眾寓教於樂及休閒遊憩環境。