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翡翠水庫生態豐 稀有朱鸝等87種鳥類棲息 黑鳶全台數量最多

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
朱鸝公鳥(稀有保育類)。圖／翡翠水庫管理局提供
朱鸝公鳥(稀有保育類)。圖／翡翠水庫管理局提供

明天6月5日世界環境日，台北翡翠水庫管理局今年新設「環境教育」專責單位，強化推動水庫環境生態保育。翡管局表示，根據農委會特生中心調查，目前翡翠水庫及周邊共記錄有38科87種鳥類，其中留鳥65種、冬候鳥15種、夏候鳥3種、外來種4種。

另外，全台黑鳶近年兩度調查記錄數量，分別為426隻及626隻，其中，翡翠水庫獨占鰲頭，分別被記錄到有97隻及109隻，是全台灣分布數量最多的地方。另外，珍貴稀有保育鳥類「朱鸝」也是翡翠水庫的常客。       

翡管局長林裕益表示，翡翠水庫每日供應大台北600萬人民生用水，因應環境教育法於99年6月5日立法公布，隔年6月5日施行，這幾年翡翠水庫也積極推動水資源環境教育，並成立「環境教育中心」申請通過環教場域認證。

林裕益說，為強化翡翠水庫水資源環境保護，翡管局逐年推行各項環境教育與生態保育，並曾於106年針對猛禽調查結果，翡翠水庫內計有猛禽20種，約占台灣猛禽4成，顯見在翡翠水庫擁有健全的食物鏈，足以支撐各種猛禽在此棲息繁衍。       

翡管局經管科長梁逸帆說，先前根據屏科大調查，全台黑鳶族群曾掉到約剩200隻，瀕臨絕種，其中卻大多集中在翡翠水庫附近，庫區經常仰頭可見。近年再進行2次調查結果，全台黑鳶分別記錄數量計有426隻及626隻，其中，翡翠水庫都獨占鰲頭，分別有97隻及109隻，是全台灣分布數量最多的地方。

翡管局保育員陳泰佑也說，每年7、8月，翡翠水庫上空常見3隻1組的黑鳶全家福，另外，翡翠水庫還有其他珍貴稀有猛禽，包括大冠鷲、魚鷹、松雀鷹等；珍貴稀有保育鳥類「朱鸝」也是翡翠水庫的常客；至於台灣藍鵲為保育類三級，也是台北市鳥，有長長又漂亮的尾羽，翡管局行政辦公區內就有一藍鵲家族，鳥口數大約10隻以上。

魚鷹(稀有保育類)可俯衝入水捕食魚類。圖／翡翠水庫管理局提供
魚鷹(稀有保育類)可俯衝入水捕食魚類。圖／翡翠水庫管理局提供
林鵰(左)、大冠鷲同框，翱翔翡翠上空。圖／翡翠水庫管理局提供
林鵰(左)、大冠鷲同框，翱翔翡翠上空。圖／翡翠水庫管理局提供

翡翠水庫 台灣藍鵲 生態保育

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