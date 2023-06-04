翡翠水庫生態豐 稀有朱鸝等87種鳥類棲息 黑鳶全台數量最多

明天6月5日世界環境日，台北翡翠水庫管理局今年新設「環境教育」專責單位，強化推動水庫環境生態保育。翡管局表示，根據農委會特生中心調查，目前翡翠水庫及周邊共記錄有38科87種鳥類，其中留鳥65種、冬候鳥15種、夏候鳥3種、外來種4種。

另外，全台黑鳶近年兩度調查記錄數量，分別為426隻及626隻，其中，翡翠水庫獨占鰲頭，分別被記錄到有97隻及109隻，是全台灣分布數量最多的地方。另外，珍貴稀有保育鳥類「朱鸝」也是翡翠水庫的常客。

翡管局長林裕益表示，翡翠水庫每日供應大台北600萬人民生用水，因應環境教育法於99年6月5日立法公布，隔年6月5日施行，這幾年翡翠水庫也積極推動水資源環境教育，並成立「環境教育中心」申請通過環教場域認證。

林裕益說，為強化翡翠水庫水資源環境保護，翡管局逐年推行各項環境教育與生態保育，並曾於106年針對猛禽調查結果，翡翠水庫內計有猛禽20種，約占台灣猛禽4成，顯見在翡翠水庫擁有健全的食物鏈，足以支撐各種猛禽在此棲息繁衍。

翡管局經管科長梁逸帆說，先前根據屏科大調查，全台黑鳶族群曾掉到約剩200隻，瀕臨絕種，其中卻大多集中在翡翠水庫附近，庫區經常仰頭可見。近年再進行2次調查結果，全台黑鳶分別記錄數量計有426隻及626隻，其中，翡翠水庫都獨占鰲頭，分別有97隻及109隻，是全台灣分布數量最多的地方。