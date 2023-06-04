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夏荷盛開 新北推5處賞荷網美打卡點

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市三芝區的山豬堀荷花田種植牡丹蓮，花朵狀似牡丹。圖／新北景觀處提供
新北市三芝區的山豬堀荷花田種植牡丹蓮，花朵狀似牡丹。圖／新北景觀處提供

農曆24節氣進入「芒種」，正是賞荷最佳時機。新北景觀處推薦5處賞荷打卡點，荷花接力盛開，花期約6至8月，民眾可前往感受夏日最粉嫩的花海。

景觀處說，雙溪區上林里荷花田位於台2丙線16.3公里處，面積7公頃，翠綠荷葉與嬌豔粉紅的荷花形成強烈對比，遠方青山與藍天成最好的背景，在荷花田埂間，可拍出不同風情的美照。

金山區的清水農地及三芝區的山豬堀荷花田，種植花朵碩大的牡丹蓮，狀似牡丹的花朵，花瓣多片且全天開花，顏色有純白、粉紅和白底紅邊等。

淡水區屯山里農友則運用水源豐沛的大屯溪，將休耕農田改種荷花，打造屯山社區特色作物，每年吸引大批遊客賞花拍照。

樹林區山佳荷花池位在樹林河濱公園露營區旁，「沐心池」面積約達8350平方公尺，獨有且渾然天成的鏡面水池，倒映藍天白雲，心形島被荷花包圍著，以及島上的水上盪鞦韆，往往能拍出獨特壯麗的照片。

新北市雙溪區上林里的荷花田現已盛開。圖／新北景觀處提供
新北市雙溪區上林里的荷花田現已盛開。圖／新北景觀處提供

荷花 花田 露營區

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