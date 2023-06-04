喊冤！車停消防栓旁被開單 北市2千處未繪紅線成開單陷阱？

經統計，台北市有2千處地下消防栓周邊該繪紅線卻未畫，就有民眾將車停在非紅線區卻遭開單，質疑等同罰單陷阱，還有地下式消防栓旁畫有停車格的荒謬狀況，議員質疑，市府跨局處橫向聯繫失靈，因消防栓設置是為避免影響救災，設完應通報消防、交工、警察局繪禁停紅線，卻出現兩千消防栓未繪紅線。市長蔣萬安已指示，全面檢討建置通報SOP。

依照道路交通安全規則規定，消防栓周邊5公尺內不得臨時停車，若違規可依照道路交通管理處罰條例開罰600至1200元。不過有民眾向議員林杏兒陳情，明明自己將車子停在住家附近的非紅線區，卻遭檢舉被開罰600元，民眾一查，原來停車地點旁有一個消防栓字眼已磨損模糊的地下式消防栓，質疑怎沒繪製紅線，根本就是罰單陷阱。

林杏兒說，台北市地下式消防栓一共有1萬9296處，但周邊應畫設紅線卻未畫的地點高達2018處，其中她選區的士林、北投區就有1024處，比例高達50.7%。

議員質疑，北市府在由北水處設置完成消防栓後，應該要橫向聯繫通知消防局、交工處、警察局等單位繪製紅線，因為依照道路交通安全規則規定，消防栓周邊五公尺處禁止臨時停車，甚至如果是沒有繪製紅線的消防栓周邊，員警接獲檢舉，也應該從寬認定。

台北市消防局長莫懷祖回應，若同仁查察發現有地下式消防栓周邊沒有畫紅線，會通報交通局交工處來補繪；北水處也表示，建置好的消防栓會回報給消防局，不過未來會後續改進，新設置後除回報消防局，也會回報給交通局交工處。

市長蔣萬安已指示，未來將全面檢討建置通報流程SOP，北水處建置完就通知交工處、將SOP建立起來，避免民眾不知道消防栓而遭到開罰。