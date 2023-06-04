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林口消防隊 地方籲原址重建

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北市林口市9用地目前是籃球場，市府有意開發為林口消防分隊及托老、托幼等綜合大樓，但當地居民擔心該處路幅不寬，日後恐造成行車動線混亂，地方建議消防隊原址重建。市場處表示，林口消防分隊有改建需求；消防局表示，是否遷建尚無結論。

林口市9用地位新北林口區寶林路與民享路口，占地2638平方公尺。市府相中希望透過都計變更為機關用地，改建林口消防分隊。

日前經發局在林口開說明會，當地居民認為若將消防分隊、托老、托幼或活動中心共構成綜合大樓，消防分隊經常出勤，恐常讓幼童上課時聽到警鈴聲，長者參與活動出入與消防車輛交織也易產生危險。

市議員李宇翔認為，市9用地路幅不寬不適合消防分隊使用，林口消防分隊若遷移新址離舊市區太遠，且建物目前使用年限未到，若重建應優先採現現址重建，且消防隊遷址應該由消防隊進行評估說明，而非經發局。

新北市場處表示，市9用地經評估因周邊人口尚未達可支撐市場營運規模，目前不具開發效益。消防局表示，目前林口消防分隊遷移尚無結論，暫等後續規畫。

林口 李宇翔

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