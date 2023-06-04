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新北環快三重匝道 明起夜間施工封90天

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北環快是連結當地溪南及溪北地區的要道，長期使用下，鋼橋表面塗層已有多處老化鏽蝕。養工處規畫防蝕塗裝，將於6月5日起連續90天深夜施工，封閉部分三重環河南路和福德南路下橋匝道，現場會設置指示牌面，指引民眾改道通行。

新北環快是淡水河西側沿岸中和、永和、新店、板橋、三重等區對外要道，將從明天至9月2日施工，時間為每日夜間11時30分至翌日上午5時30分。

養工處說明，工程分兩階段進行，第一階段從6月5日至7月19日，施作並封閉新北環快高架橋鄰三重環河南路南向車道靠住宅側路段，車輛須改由福德南路至正義南路口接環河南路通行。

第二階段為7月20日至9月2日，將施作新北環快高架橋鄰三重環河南路北向車道靠近河堤側路段，屆時封閉環河南路北向路段及新北環快福德南路下橋匝道。平面車輛改由正義南路右轉接重新路二段後，再右轉接往環河南路方向；高架車輛提前於成功路匝道或續行至龍門路匝道下橋。

新北 高架橋 車道

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