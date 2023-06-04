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北市YouBike站補車 擬找里民兼職

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北市內熱門的YouBike站點常常會發生「無車可借」的情況，讓民眾相當困擾。本報資料照片
台北市內熱門的YouBike站點常常會發生「無車可借」的情況，讓民眾相當困擾。本報資料照片

北市YouBike2.0借用率高，缺車問題也日益嚴重，市府上月雖投入1780輛新車，捷運、學校等熱門站點尖峰時段仍常陷入「一車難求」窘境。市府交通局表示，將雇用兼職計時人力調度車輛，朝人力社區化規畫，讓車輛調度更精緻、即時，市議員徐巧芯建議可以優惠方案，吸引民眾到空柱較多的站點停放。

市府統計，截至上月底，YouBike 2.0共1萬3000輛，配置在1281個站點。每輛車平均租車數2月231次、3月309次、4月276次，每輛平均時數分別為4433分鐘、7867分鐘、6996分鐘，周轉率都在8以上，4月還到達9.2。

雖然周轉率提高，但在101站、市政府站、松江南等捷運周邊，或鄰近學校的熱門站點，因上班、上學通勤需求，一到尖峰時段，車輛一下子就會被借光，民眾常反映缺車問題。

市議員徐巧芯表示，補車只是杯水車薪，無法舒緩熱門站點缺車情形，建議交通局、資訊局與微笑單車公司規畫，透過優惠方案，吸引民眾騎至空柱較多的站點。

北市交通局長謝銘鴻表示，現有調度模式，是發現站點車輛數所剩不多時，就運送車輛過去，現階段資料庫建立算完整，但因為由志工協助調度，較無法約束，人力不穩定，微笑單車公司目前傾向聘雇兼職計時人力，較能夠配合管理與調度。

謝銘鴻表示，正研議人力來源與配置，並擴大徵才管道，最好能夠與里辦公室結合，由里內熱心人士擔任兼職計時人員，未來站點愈來愈多，就能有更多人力，讓調度更機動。

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