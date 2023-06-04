服務業托育 北市推朝10晚9公托

台北市服務業近150萬人，工作時間卻非都朝九晚五，接送孩子常有困難。議員建議新辦托育，時間從早上10點半到晚上9點時段的公托。市府規畫在懷生小家園試辦，先收托0到2歲幼兒4名，若試辦成功再擴大至少12名，預定試辦半年；市長蔣萬安說，最快今年9月試辦。

北市服務從業人員多，但工作時間卻不盡相同，有時接送孩子無法配合公托托育時間，常要麻煩親友協助，否則就會耽誤托育員下班時間。

目前北市公托托育時間為平日上午8時30分至下午5時30分，最晚可延至晚間7時。市議員陳炳甫建議新設上午10時30分至晚間9時的公托，照顧非朝九晚五的服務業族群。否則公托最慢晚間7時一定得接走小孩，收托時間只適合白領階級、坐辦公室的人，對於櫃姐、美妝店、便利商店等上班時間在上午10時到晚間10時之間的服務業員工來說，就不符需求。

陳炳甫曾透過友人詢問百貨公司人員，96.9%的人沒有使用過公托，原因就是無法配合收托時間，若改成上午10時30分至晚間10時，有60.2%的人有意願送托。

陳炳甫強調是建議新設上午10時30分至晚間9時的公托，而非把現有公托延長到晚間10時，希望社會局與托育人員不要誤解。市府可針對服務業，直接發文給大型百貨公司、連鎖餐飲企業調查需求。

蔣萬安說，市府與北市百貨公司合作調查，6月中旬就會回收調查數據。目前呈報中央已獲核定，最快今年9月試辦，和新辦上午10時30分至晚間9時的公托。

不過試辦計畫有很多困難要突破，像是托育員大多年輕有小孩，也需要照顧家人，要求晚下班恐怕不容易找到人，還有教保學者認為幼兒晚上要睡覺，是否適合也需要評估。