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萬里繡球花海及海灘譜戀曲 新北單身聯誼配對率達六成
春末夏初之際，不少繡球花也逐漸綻放，新北民政局搭上賞花熱潮，今在萬里舉辦今年第三場單身聯誼活動，60名單身男女在繽紛繡球花海中交流認識，海邊沙灘派對上更有緊張刺激的團體競賽，摩擦出不少愛的火花，最後18對配對成功。
新北今在萬里高家繡球花田及群策翡翠灣溫泉飯店舉辦今年第三場單身聯誼活動，讓60名單身男女在浪漫的8000坪繽紛繡球花海裡相互認識交流，並舉辦沙灘派對，進行「裙襬搖搖」及「離開地球表面」等緊張刺激的團體競賽，氣氛熱絡。
戶政科長于英美表示，這次活動邀請單身男女們成對走進繡球花園，讓大家在美景中放鬆身心，一起享受遊園時光，愜意氛圍讓單身男女們卸下陌生，分享彼此生活；下午則帶單身男女們到北海岸沙灘，感受熱力四射的團體競賽，愛情也悄然萌芽。
業務助理余小姐表示，出社會後交友圈漸漸縮小，自己個性也不太喜歡聯誼，但久而久之也了解到白馬王子並不會從天而降；新北這次以旅遊活動方式認識新朋友的感覺很棒。工程師林先生則說，從小到大生活周遭都以男生居多，提早出社會工作也讓生活變得單調，這次很幸運能參加到新北單身聯誼活動，希望能遇到人生旅途上的靈魂伴侶。
于英美指出，這次單身聯誼活動參加者男性約半數為工程師，女性則以會計業、行政業務為主，配對成功者都可獲得配對紀念品及地方特產等禮物，參加者還有機會抽到馬克杯及電影票等活動好禮，盼讓大家在活動後維持熱度、感情升溫。
民政局表示，今日活動最後共18對配對成功，配對率60%。局長柯慶忠表示，新北單身聯誼活動透過互動遊戲及換桌交流，讓大家分享彼此價值觀，以找到同心合意的伴侶，今年前兩場再創佳績，配對率高達54%，共32對配對成功，未來將持續建立交往平台，提供單身男女們戀愛契機。
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