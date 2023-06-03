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瑞芳區魚寮路幼坑瀑布步道 虎頭蜂螫傷2遊客緊急封閉

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
瑞芳區魚寮路幼坑瀑布步道，虎頭蜂螫傷2遊客緊急封閉。記者游明煌／翻攝
瑞芳區魚寮路幼坑瀑布步道，虎頭蜂螫傷2遊客緊急封閉。記者游明煌／翻攝

新北市瑞芳區魚寮路幼坑瀑布步道，今天中午傳出有一男一女遭虎頭蜂螫傷，消防人員到場將2人送醫，意識皆清醒，消防人員已先在幼坑步道入山口拉封鎖線，先行管制遊客上山，避免蜂蜇情況，並轉知動物保護防疫處前往處理。

第六大隊今天中午12點多獲報，新北市瑞芳區魚寮路幼坑瀑布步道，距碩仁國小登山口約30分鐘路程處，有人遭虎頭蜂螫傷。

消防人員到場發現2名患者，1男性約30歲（頭部2處，無過敏反應）；1女性約29歲（頭部1處，無過敏反應），意識皆清醒，送往基隆長庚。

消防人員先將患者送醫後，並前往幼坑步道入山口拉封鎖線，先行管制遊客上山，避免蜂蜇情況，並轉知動物保護防疫處前往處理。

消防局第六大隊大隊長羅億田表示，如果遇到蜂群攻擊，第一個原則應保持冷靜遠離，不要主動攻擊蜂群， 從事野外活動應避免穿著鮮豔衣服及噴灑香水、化妝品以免吸引蜂類攻擊。如發現有蜂群圍繞飛翔，前方可能有蜂巢，不可繼續前進，應繞道或退後，退後同時要避免有太大動作，千萬不可攻擊來蜂，不然會引起蜂群大規模的攻擊。

羅億田說，若發現多隻蜂向人正面撲飛過來攻擊，應該轉身逃跑並用淺色外套蓋住頭部，千萬不要慌張拍打，以免招來更多蜂群攻擊。若曾因蜂螫產生過敏反應者，須避免再度蜂螫，以免誘發嚴重過敏，若有過敏反應，應盡速就醫。

瑞芳區魚寮路幼坑瀑布步道，虎頭蜂螫傷2遊客緊急封閉。記者游明煌／翻攝
瑞芳區魚寮路幼坑瀑布步道，虎頭蜂螫傷2遊客緊急封閉。記者游明煌／翻攝

過敏反應 患者

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