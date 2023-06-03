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議員建議服務業有需求 蔣萬安承諾北市試辦「朝10晚9」公托

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
服務業在北市有最大族群。圖／報系資料照
服務業在北市有最大族群。圖／報系資料照

北市公托的托育時間為平日上午8時30分至下午5時30分，最長可延後至晚上7時；市議員陳炳甫指出，服務業在北市有最大族群，也是重要產業之一，但工作時間非朝九晚五，建議可新辦托育時間從早上10點半到晚上9點時段的公托。台北市長蔣萬安則承諾，最快今年9月會先試辦。

陳炳甫說，因為公托收托時間都是早上7點半送，晚上到5、6點，最晚7點一定要接走小孩，這樣收托時間只能符合白領階級、坐辦公室的人，但服務業的櫃姐、美妝店、便利商店這些人員，工作時間是早上10、11點上班至晚間9、10點之間。他建議新設早上10點半，服務到晚間9點的公托，服務時間不會超過12小時。

陳炳甫指出，社會局有做調查，但他發現，問卷方向錯誤，在下午上班時間跑去捷運站收集意見，沒有取得服務業人員的問卷樣本，因此他建議直接發文給大型百貨公司、連鎖餐飲企業，因這些員工才是需要服務的對象。

他透過友人詢問百貨公司人員，有96.9%的人沒有使用過公托，原因是公托的收托時間無法符合上下班時間。詢問收托時間改為上午10點半至晚間10點是否考慮送托？則有60.2%的人會送托。

他也強調，這是要新設，希望社會局和托育人員不要誤解，說成是公托要從早上7點服務，延長到晚間10點。蔣萬安指出，市府也有做調查，與北市百貨公司合作，6月中旬就會回收調查數據，北市的做法，也報到中央，中央也已經核定，最快今年9月就會試辦，和議員建議的原意一樣，不是延托，而是開放時段，從早上10點半到晚上9點這樣時段。

社會局指出，目前試辦機構是懷生小家園，會在另一間教室試辦服務業的試辦托嬰服務，針對0到2歲，目前中央同意試辦計畫，初期利用現有空間，只能收托4名幼兒，若試辦成功，再推廣至少可收托12名，預定試辦時間約半年。

另外有教保學者認為，幼兒這段時間應該要睡覺，是否適合，也是需要評估，試辦計畫也還有很多要突破，困難之處包括托育員要晚下班，這些人大多年輕且有小孩，也要回家照顧家人，恐不太容易找托育員。

托育 北市 蔣萬安

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