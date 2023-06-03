板橋清潔隊收廢家具驚見掉出31萬金條 無人認領最後充公

新北市板橋區一名清潔隊員，去年8月搬運廢棄沙發時，竟從沙發間隙發現一條5兩重的純金金條，清潔隊員謝麗娜立即通報並交由警方招領，半年後無民眾認領變賣為31萬4千元繳回市庫，拾金不昧獲環保局表揚。

新北市環保局日前針對拒收餽贈、拾金不昧隊員進行表揚，其中物品價值最高者為板橋區清潔隊員謝麗娜，其在搬運廢棄沙發的過程中，於沙發靠墊深層縫隙拾獲一塊價值31萬4000元的黃金。

謝麗娜表示，當日依照慣例檢查家具中是否有民眾誤丟或遺忘的東西時，在沙發縫隙裡發現竟有一塊黃金，擔心失主著急，除向區隊及政風室報告外，也立刻將黃金送交海山分局江翠派出所備案。