北市YouBike調度朝與里辦合作 找退休者兼職降低周轉率

北市今年YouBike周轉率為8.6，高於理想值6，缺車問題日益嚴重；有議員就提出，可透過優惠方案吸引民眾到空柱較多的站點停放，減緩「無車可借」的狀況。交通局回應，現已擴大徵才管道，同時希望「人力社區化」，里長爭取設站時，若社區有退休人士願意兼職，微笑單車公司也會支薪，今年會有成熟的方案，讓車輛調度方式更精緻、更即時。

根據統計，目前北市YouBike 2.0有1萬3000輛，每輛車平均租車數，2月231次、3月309次、4月276次，每輛平均時數分別為4433分鍾、7867分鍾、6996分鍾，周轉率都在8以上，其中4月還到達9.2；台北市政府預計今年底前補充1780輛新車，讓無法借到車輛狀況降低。

不過徐巧芯認為，補車輛仍杯水車薪，難以紓緩熱門站點缺車情形，她建議交通局、資訊局應與微笑單車公司共同了解電動機車換電池的計算模式及優惠機制。在目前缺車情形相對嚴重的情況下，透過優惠方案吸引民眾騎至空柱較多的站點，日後開放30分鐘免費騎車也可比照辦理。

北市交通局長謝銘鴻表示，議員提的方案是讓騎乘者可以幫忙調度，其實不錯，過去也曾看過類似的方法，像是有人住在山上，就能以優惠費率把車子騎下山，有些駕駛為了賺費率也比較有意願，但這種方式的問題，就是人力不穩定。

謝銘鴻說，微笑單車公司既有的調度模式，是站點在每段時間剩下幾部車輛的時候，就要先把腳踏車運送過去，如果等到沒有車的時候再調度就會來不及，以及觀察哪些站點車輛閒置很久，必須有人調度遷移，現階段的資料庫建立算很完整。

謝銘鴻提到，以前有式過讓志工協助調度，但常常會發生人力不穩定的情況，對方可能突然有事就先離開，或是原本站點調度不需要這麼多人，卻突然來了很多志工，畢竟熱心人士主動幫忙比較沒有約束，所以現在微笑單車公司傾向給予薪水、兼職計時，較能夠配合管理與調度。

謝銘鴻認為，現在正在研議人力來源與配置，最好能夠與里辦公室結合，讓裡面的熱心人士願意擔任兼職計時人員，鼓勵從社區出發，未來站點會越來越多，調度要很機動，有人力可以多運用，以前都用專職人力，但大家上班會跑得比較遠，若能結合社區人力也能解決問題。