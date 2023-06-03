消防員意外出櫃獲暖回應 樂扮動畫角色「安妮亞」勇敢做自己

同志消防員陳晁陞扮日本動畫角色「安妮亞」參加插管比賽成「嬌點」，回想6年前誤傳訊息到公務群組而意外出櫃，消防員學長們的貼心回應讓他感動不已，也讓他更勇敢做自己。

去年全國插管比賽場上出現「吸睛」身影，1名男性參賽者戴粉色假髮、貓耳、穿黑色制服，還原度100％扮成日本動畫「SPY×FAMILY間諜家家酒」角色「安妮亞」俐落完賽。

褪去超萌打扮，他是頭髮兩側推高、下巴蓄著鬍子的新北市政府消防局第四救災救護大隊新店分隊救護員陳晁陞，外型剛毅，內心卻超級喜歡安妮亞與庫洛魔法使的「小公主消防員」。

陳晁陞剛到新店分隊時有廣播，柔和細緻嗓音一度讓學長們以為有女生入隊，趕緊衝下樓，後來發現只是個聲音像女生的男生，隨即一哄而散。

陳晁陞告訴中央社記者，小時候只知自己較像女生，也曾因陰柔氣質而被叫「娘娘腔」，甚至被霸凌後回家大哭，面對媽媽詢問還氣憤地說：「誰叫妳要把我生成處『女』座？」後來才發現無關星座，有可能是天生就這樣。

陳晁陞自電機系畢業後，做過助理工程師，但工作無聊，加上電視劇「波麗士大人」很紅，決定補習考警察，之後總總因素且新北消防剛好推「猛男月曆」，更堅定報考決心，也順利考上，可說成為「119」有偶然成分。

很愛幫助他人的陳晁陞受訓時就對救護較有興趣，就算所屬分隊一直在全國救護出勤件數名列前茅，他仍在這樣的高壓環境一待13年，還曾獲全國10大傑出救護技術員。

不過，消防界往往被外界認為陽剛味較濃，陳晁陞坦言剛受訓時還是會想辦法讓自己像「正常的」男生，與男友講電話時都會說對方是「女友」，避免被同儕或學長排斥，但不免還是有人會開玩笑叫他「人妖」。

陳晁陞在櫃子裡度過33個年頭，6年前的「一不小心」為他生活造成巨大改變。當時他剛起床，仍睡眼惺忪，正想透過通訊軟體Line與男友報備，卻把「老公早安喔～」訊息誤傳到公務群組。

「挫賽！」陳晁陞回憶，當時沒收回訊息功能，等回過神時已來不及，情急下再傳「打錯了」，接下來就是一陣忐忑。

「咚！咚！咚！咚！」沒想到很多學長都說「沒關係」，還狂發貼圖幫陳晁陞「洗」掉那則訊息，讓他感動不已，也就順勢出櫃。

陳晁陞說，雖然他認為隊上的人多少有察覺，但出櫃後確實鬆一口氣，可更真誠做自己，之後適逢同婚公民投票，他得到很多人幫忙，也包括基督徒。

做事認真積極、態度誠懇的陳晁陞有好人緣，自認與其他氣質陰柔的人相比，學長們特別包容他，「我是比較幸運」，很感謝在職場遇到的每個人。

陳晁陞談及扮安妮亞參賽時說，他曾在其他參賽者有扮裝情況下，仍穿一般救護裝參賽，並靠好人緣獲「最佳人氣獎」；後來他答應大家下次要裝扮，就決定要Cosplay扮最喜歡的安妮亞上場，學弟則扮成動畫中的男性角色「黃昏」，兩人賽後獲佳作。

陳晁陞表示，就他感覺，消防界同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）族群不多，多數仍屬隱性，但新進學弟較敢做自己，不會刻意隱藏性向，「不像我以前打死不承認」，也許與新北大部分隊員較年輕、對LGBTQ議題接納度較高有關。

他說，消防局在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁分享他的故事、也讓網友接受是時代很大進步，「我們除了性向，沒有跟別人不一樣，也沒有因性向就不認真、不檢點，沒必要把我們當另類」。

頭髮兩側推高、下巴留著鬍子的同志消防員陳晁陞外型剛毅，內心卻是超級喜歡日本動畫角色「安妮亞」與「庫洛魔法使」的「小公主消防員」。 中央社