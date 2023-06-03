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地方盼永和再增1條捷運線 新北：中和公館線已提交通部審查

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員許昭興表示，她希望爭取從永和秀朗橋端走成功路，銜接到台北市松山信義線公館站。圖為捷運環狀線。報系資料照
新北市議員許昭興表示，她希望爭取從永和秀朗橋端走成功路，銜接到台北市松山信義線公館站。圖為捷運環狀線。報系資料照

新北市永和區目前僅一條捷運線，民眾若要搭捷運通勤相較不便，還是仰賴自行騎車開車。地方認為，若能增加捷運路線，也可降低尖峰時刻運量，議員指出，市府要積極規劃，完工後通勤效果會擴散；新北市捷運局表示，「中和公館線」已是優先建議推動路線，也已提報交通部審查。

目前永和區有中和新蘆線永安市場站及頂溪站2處車站，許昭興表示，她希望爭取從永和秀朗橋端走成功路，銜接到台北市松山信義線公館站，這條路線主要都在新北永和境內，對地方來說，需求性很大，希望新北能優先推動。

許昭興說，這條路線可以銜接環狀線秀朗橋站及公館站，民眾要往返雙北也會更加方便，由於路線都在永和，希望經費由新北自己先編列，如真有不足，再拜託中央幫忙，這條捷運線完工後效用會擴散，新北應該要努力推動。

捷運局表示，「中和公館線」已經依照中央規定，納入「新北市捷運整體路網進版報告」的優先建議推動路線，並於今年4月10日提報交通部審查，由於經費較高，除了會自行編列預算外，市府也會積極爭取中央補助。

許昭興說，由於成功路下有原本的大型自來水管線，若日後開挖，會不會對施工有阻礙？捷運局表示，自來水公司已規劃於新店溪高灘處興建管線，於本計畫施工時可停用原成功路下方管線，其餘一般管線，可於設計階段與各管線單位研商遷移。

另外，許昭興提到，目前新北的中運量捷運有哪些？日前台中捷運發生工安問題，她好奇中運量捷運是否涉有緊急煞車系統，如果沒有，市府接下來要怎麼因應？捷運局說明，新北共有3條，包含環狀線、萬大樹林線及三鶯線，目前都已優化，三鶯線及環狀線都已在月台設置緊急煞車按鈕。

新北市捷運局表示，「中和公館線」已是優先建議推動路線，也已提報交通部審查。圖為松山新店線公館站。報系資料照
新北市捷運局表示，「中和公館線」已是優先建議推動路線，也已提報交通部審查。圖為松山新店線公館站。報系資料照

台中捷運 永和

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